Les municipalités doivent faire preuve d’imagination pour recruter des sauveteurs

Aux prises avec un manque de personnel, les piscines publiques cherchent à recruter des sauveteurs, indique la Société de sauvetage.

Une porte-parole de l’organisme, Stéphanie Bakalar, dit qu’il est habituellement difficile de recruter du personnel. Souvent, ce sont des emplois d’été qui attirent les élèves du secondaire âgés de 16 à 18 ans qui s’en iront pour aller faire leurs études universitaires.

Mme Bakalar ajoute que la situation a empiré à cause de la pandémie de COVID-19. Peu de gens ont pu recevoir la formation en personne nécessaire pour obtenir une certification de sauveteur.

Vendredi, le gouvernement ontarien a baissé de 16 à 15 ans l’âge minimum requis pour être sauveteur dans l’espoir de régler ce manque de sauveteurs dans les endroits publics.

Mme Bakalar dit que les municipalités et les centres récréatifs ont dû faire preuve d’imagination pour attirer des employés tout en s’assurant qu’ils ont reçu la formation rigoureuse exigée par la Société de sauvetage.

Christine Pelletier, directrice au centre récréatif Dovercourt, à Ottawa, mentionne que l’établissement a déjà commencé à engager des sauveteurs âgés de 15 ans. Ils occuperont un poste de moniteur adjoint jusqu’à ce qu’ils fêtent leurs 16 ans.

Elle dit qu’une autre stratégie consiste à former et à engager des sauveteurs plus vieux. Elle signale qu’il existe au Canada des sauveteurs certifiés qui sont âgés de près de 80 ans.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.