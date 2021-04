Les musulmans doivent vivre un deuxième mois du ramadan en pleine pandémie

MONTRÉAL — Bilal Abdul Kader, président et fondateur de la mosquée As-Salam, au centre-ville de Montréal, se rappelle avec nostalgie que sa mosquée a servi des repas depuis 15 ans pendant le ramadan. C’était avant la pandémie…

Le repas du soir de l’iftar, lorsque les musulmans rompent le jeûne quotidien de ce mois sacré, offre habituellement aux membres une occasion de se réunir et de partager de la nourriture avec l’ensemble de la communauté et les personnes dans le besoin, rappelait-il dans une récente entrevue.

L’iftar «a un aspect religieux, une dimension sociale et, bien sûr, un sens personnel, car lorsque les musulmans partagent leur repas avec quelqu’un d’autre, ils obtiennent le double de la récompense du jeûne lui-même», explique M. Kader. Mais cette année, comme l’année précédente, l’iftar se résumera, à la mosquée As-Salam, à un repas à emporter, en raison de la pandémie de COVID-19.

En amorçant ce deuxième «ramadan pandémique», qui doit commencer mardi, les musulmans canadiens admettent encore qu’ils approchent de cette période la plus sacrée de l’année dans l’Islam avec un mélange de tristesse et d’espoir.

Le ramadan est normalement un moment de ressourcement personnel, de rassemblement pour prier et de «partage joyeux» des repas, pendant un mois, a rappelé Boufeldja Benabdallah, cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, en entrevue.

Normalement, pendant le mois sacré, dit-il, les musulmans font des prières supplémentaires, qui peuvent durer jusqu’à 23 h en soirée. Or, en raison des mesures et des couvre-feux imposés cette année, cela ne sera probablement pas possible, du moins pour l’instant. Les mesures sanitaires empêchent en fait les musulmans de se trouver à la mosquée pour trois des cinq prières quotidiennes.

Or, la prière de groupe est importante pour les musulmans, a expliqué M. Benabdallah, «car Dieu nous a dit qu’il nous a créés pour être ensemble». Ces prières de groupe ne peuvent pas être faites à distance, a-t-il dit: les musulmans devront donc prier chez eux, en famille.

«Faire le bien à distance»

Certains aspects des rites religieux peuvent être pratiqués en ligne, a-t-il dit: des prêches et discussions théologiques seront menés de façon virtuelle. Le Centre culturel islamique de Québec essaie également de trouver des moyens de «faire le bien à distance».

«Ce n’est pas complètement perdu, mais c’est triste», admet M. Benabdallah. «Nous pouvons découvrir d’autres façons de vivre le ramadan, mais nous ne pouvons pas partager un verre de lait et un rendez-vous avec quelqu’un d’autre, sauf la famille — c’est pénalisant, c’est très difficile.»

Dans les «zones rouges», comme à Montréal et à Québec, les lieux de culte ont vu leur capacité limitée à 25 fidèles. Dans d’autres régions du pays, comme l’Ontario et l’Alberta, ils sont limités à 15 % de leur capacité.

Le ramadan ne sera plus le même, admet Memona Hossain, une porte-parole de l’Association musulmane du Canada. «C’est le moment où la mosquée bourdonne — et pas seulement pendant quelques heures: ça bourdonne toute la soirée», pour l’iftar, dit-elle. «Tard le soir, la mosquée est remplie de parents et d’enfants; les gens prient ensemble, mangent ensemble. Tout ça va nous manquer.»

De nombreux musulmans essaient de trouver des façons nouvelles d’observer le ramadan: activités pour les enfants, événements religieux en ligne, dons de nourriture, collectes de sang. «La créativité a été phénoménale», se réjouit tout de même Mme Hossain.

À Edmonton, la mosquée Al Rashid organisera en ligne de nombreuses activités traditionnelles du ramadan et avec le temps plus chaud qui s’amène, certains fidèles vont prier ensemble à l’extérieur. Les samedis et dimanches du ramadan, la mosquée prévoit livrer des repas à 500 personnes, en particulier les aînés, non seulement pour leur apporter un repas, mais aussi pour vérifier si ces plus vulnérables vont bien, en cette ère de pandémie.

Mais si plusieurs se concentrent sur le positif, beaucoup d’autres ressentent de la frustration. À Montréal, Abdul Kader ne comprend pas pourquoi le gouvernement du Québec a modifié les restrictions de capacité des lieux de culte à plusieurs reprises au cours des dernières semaines — qui sont passées en quelques semaines de 10 à 25 fidèles, puis à 250, avant de revenir à 25. M. Kader ne comprend pas non plus pourquoi la capacité est la même partout, quelle que soit la taille du lieu de culte.

«Nous n’avons pas beaucoup d’autres choix que de prier pour les gens, prier pour que la vaccination se fasse plus rapidement, afin que chaque personne vulnérable reçoive deux doses pour être protégée», laisse tomber M. Kader.

