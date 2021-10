Négociations intensives à la CSQ pour éviter la grève dans des CPE

MONTRÉAL — Les négociations s’intensifient à la Fédération des intervenantes en petite enfance de la CSQ dans le but d’éviter la grève qui doit avoir lieu la semaine prochaine.

La FIPEQ, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, a annoncé dimanche qu’elle prévoyait ses premières journées de débrayage, les 12 et 13 octobre, à moins qu’une offre plus substantielle ne lui soit présentée d’ici là. Elle a en main un mandat de six jours de grève.

Il s’agirait d’une grève tournante qui toucherait les régions du Grand Montréal, à savoir Montréal, Laval, Lanaudière et la Montérégie, ainsi que l’Estrie le 12 octobre, puis les régions de Québec,

Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi le 13.

Mais «les négociations vont bien», a indiqué lundi Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ, lors d’une conférence de presse pour laquelle elle était assise aux côtés du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. La conférence conjointe visait justement à annoncer une entente pour les «autres» membres de la FIPEQ: les responsables de service de garde en milieu familial.

Donc, les négociations s’intensifient dans les Centres de la petite enfance pour la CSQ. «On a même eu des journées supplémentaires d’ci le12 octobre. Ce que je peux dire, c’est qu’on est encore à la table en train de négocier. Et on va poursuivre jusqu’à la dernière minute», a ajouté Mme Grenon.

Plus tard, à la FIPEQ, on a précisé qu’il y avait même des rencontres «tous les jours d’ici jeudi», avec l’équipe complète ou partielle.

La ministre relève ses manches

«Les négociations se poursuivent et on se relève les manches pour la suite. On partage des objectifs communs. Encore une fois, il faut faire le travail pour arriver à une entente qui va être concluante et satisfaisante pour tout le monde», a affirmé à son tour la ministre LeBel.

Elle a établi un lien avec l’entente annoncée lundi qui permet de rehausser considérablement la subvention versée aux responsables d’un service de garde (RSG) en milieu familial.

«Je suis fort convaincue que l’entente d’aujourd’hui sur les RSG est un signal important du sérieux du gouvernement à trouver une solution, une voie de passage. Donc, on va y mettre le temps nécessaire», a ajouté la présidente du Conseil du trésor.

Salaire et plancher d’emploi

Les principaux points en litige portent sur la rémunération et un plancher d’emploi pour les travailleuses qui viennent en soutien aux éducatrices.

À l’heure actuelle, le salaire d’une éducatrice qualifiée est de 19 $ l’heure au premier échelon et de 25 $ l’heure au 10e et dernier échelon.

La fédération de la CSQ revendique des augmentations plus importantes pour les plus bas salariés. Ainsi, elle demande des augmentations totalisant 27 % sur trois ans pour le premier échelon et totalisant 21 % sur trois ans pour le dernier échelon.

De même, elle revendique un plancher d’emploi pour ceux qui viennent en soutien aux éducatrices, comme les préposés à l’entretien et les éducatrices spécialisées.

Mme Grenon fait valoir qu’il y a eu beaucoup de compressions au sein de ce type de personnel, en 2015-2016, et qu’à cause de cela, les tâches des éducatrices ont augmenté. Elle veut donc un plancher d’emploi pour garantir un certain niveau de services.