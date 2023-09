Les néo-démocrates du Manitoba s’engagent à soutenir les francophones

WINNIPEG — Les néo-démocrates du Manitoba, en avance dans les sondages d’opinion, se sont rendus en territoire libéral, mardi, tandis que les progressistes-conservateurs ont semblé jouer la carte de la préservation des sièges qu’ils détiennent déjà.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a tenu une conférence de presse à Saint-Boniface, la circonscription du chef libéral Dougald Lamont et le cœur de la communauté francophone de Winnipeg. M. Kinew s’est exprimé en français et a promis d’améliorer les services en français dans des domaines tels que les soins de santé et l’éducation si les néo-démocrates remportent les élections provinciales du 3 octobre.

Il a annoncé que son parti investirait dans un plus grand nombre de places en garderie en français et augmenterait le financement de l’éducation en français à tous les niveaux.

De récents sondages d’opinion ont suggéré que le NPD est en tête du soutien public, en particulier à Winnipeg, où se trouvent la plupart des sièges de l’Assemblée législative. Les mêmes sondages suggèrent que la popularité des conservateurs a chuté depuis les dernières élections de 2019, tandis que les libéraux, qui ont trois sièges, sont loin derrière.

M. Kinew a exhorté les partisans libéraux à voter pour le NPD afin de chasser le gouvernement conservateur.

Cela a incité M. Lamont à écrire sur les médias sociaux tard lundi soir pour exhorter les gens à rejeter les appels du NPD en faveur d’un vote stratégique. Il a souligné la lutte dans la circonscription de Fort Whyte, qui a fait l’objet d’une course serrée lors d’une élection partielle l’année dernière.

«Le NPD préférerait aider à réélire Obby Khan (ministre conservateur) plutôt que de voir Willard Reaves remporter un quatrième siège pour les libéraux du Manitoba», a écrit M. Lamont sur Reddit.

Les candidats libéraux ont entendu un message similaire sur le pas de leur porte.

«Nous savons pertinemment que des candidats (néo-démocrates) se rendent dans des maisons où se trouvent des pancartes libérales et disent aux gens de ne pas voter libéral, en leur disant que c’est un vote perdu», a déclaré M. Lamont lors d’une entrevue mardi.

«Pour moi, c’est tout à fait offensant.»

Le NPD tente d’attirer les électeurs libéraux depuis le début de la campagne, lorsque M. Kinew a publié une lettre de soutien personnelle de Lloyd Axworthy, un ancien ministre libéral fédéral.

Alors que le NPD était sur le terrain des libéraux mardi, les conservateurs sortants se concentraient sur les sièges qu’ils s’efforcent de garder.

Lors d’une conférence de presse dans la circonscription de Rossmere, au nord-est de Winnipeg, M. Khan, aux côtés du conservateur Andrew Micklefield, a promis 1 million $ par an pour développer l’unité de lutte contre les atteintes à la propriété du service de police de Winnipeg.

Plus tard, le ministre conservateur Jon Reyes, dans la circonscription de Waverley, au sud de Winnipeg, a promis 5 millions $ pour les services de traitement du stress post-traumatique destinés aux policiers, aux pompiers et au personnel paramédical.

«Il est de notre devoir de veiller à ce qu’ils reçoivent l’aide et les ressources dont ils ont besoin pour guérir et continuer à servir nos communautés», a déclaré M. Reyes.