SALT LAKE CITY — Les niveaux d’eau du Grand Lac Salé ont atteint un creux historique, un record sombre pour le plus grand lac naturel à l’ouest du fleuve Mississippi, établi alors qu’une grande sécheresse s’est emparée de la région.

Samedi, l’Institut d’études géologiques des États-Unis a annoncé que les niveaux d’eau quotidiens moyens avaient chuté d’environ un pouce en dessous du record précédent de 4191,4 pieds (1278 mètres), établi en 1963.

Le nouveau record arrive plusieurs mois avant le moment de l’année où le lac atteint généralement son niveau le plus bas, indiquant que les niveaux d’eau pourraient continuer à baisser encore plus, a déclaré Candice Hasenyager, directrice adjointe de la Division des ressources en eau de l’Utah.

Le recul des eaux affecte déjà un lieu de nidification pour les pélicans, qui font partie des millions d’oiseaux qui dépendent du lac. Des voiliers ont été retirés de l’eau pour les empêcher de s’enliser dans la boue. Un lit de lac plus sec pourrait envoyer de la poussière contenant de l’arsenic dans l’air que des millions de personnes respirent.

Depuis des années, les gens détournent l’eau des rivières qui se jettent dans le lac pour arroser les cultures et approvisionner les maisons. Parce que le lac est peu profond — environ 35 pieds (11 mètres) à son point le plus profond — une diminution de l’eau se traduit rapidement par un recul des rivages.

La plupart des années, le Grand Lac Salé gagne jusqu’à 2 pieds (un demi-mètre) en raison du ruissellement printanier. Cette année, il n’a gagné que 6 pouces (15 centimètres).

La sécheresse assèche les lacs de l’Ouest et aggrave les incendies de forêt massifs affectant la Californie et l’Oregon. Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, un républicain, a supplié les gens de réduire l’arrosage des pelouses et de «prier pour de la pluie».

Les scientifiques ont depuis longtemps prévenu que la météo deviendrait plus intense à mesure que le monde se réchaufferait. Les changements climatiques ont rendu l’Occident beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années.