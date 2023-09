Les Noirs américains s’inquiètent des représentations racistes dans les médias

NEW YORK — Dans une nouvelle étude, les Noirs américains ont exprimé de grandes inquiétudes quant à la manière dont ils sont représentés dans les médias, la majorité déclarant voir des représentations racistes ou négatives et un manque d’efforts pour couvrir de larges aspects de leur communauté.

Selon le Pew Research Center, quatre adultes noirs sur cinq ont déclaré voir souvent ou parfois des représentations racistes ou insensibles au racisme de leur communauté dans les informations.

Trois ans après l’assassinat de George Floyd, qui a déclenché une prise de conscience du racisme dans les médias d’information, le Pew Research Center a réalisé sa première étude d’envergure sur les attitudes des Noirs à l’égard des médias en menant un sondage auprès de près de 5000 adultes noirs au cours de l’hiver dernier et en organisant des groupes de discussion pour assurer le suivi.

Le sondage a révélé que 63 % des personnes interrogées estiment que les informations concernant les Noirs sont souvent plus négatives que celles concernant d’autres groupes raciaux ou ethniques, et 28 % estiment qu’elles sont à peu près égales.

«Ce n’est pas du tout surprenant, a déclaré Charles Whitaker, doyen de l’école de journalisme Medill à l’Université Northwestern. Nous savons de manière anecdotique et grâce à mon expérience personnelle avec la presse noire que les Noirs sont depuis longtemps insatisfaits de leur couverture médiatique».

«On a le sentiment que les Noirs américains sont souvent décrits comme des auteurs ou des victimes de crimes, et il n’y a aucune nuance dans la couverture médiatique», a affirmé M. Whitaker.

Cette attitude se reflète dans les conclusions du sondage selon lesquelles 57 % des personnes interrogées soutiennent que les médias ne couvrent que certains éléments des communautés noires, contre 9 % qui déclarent qu’une grande variété est représentée.

«Ils devraient faire beaucoup plus d’efforts pour fournir un contexte, a déclaré Richard Prince, chroniqueur pour le bulletin Journal-isms, qui couvre les enjeux qui touchent la diversité. Ils devraient comprendre que les Noirs et les autres personnes de couleur veulent être présentés comme ayant les mêmes préoccupations que tout le monde, en plus d’entendre des nouvelles sur les préoccupations des Afro-Américains».

La publicité fait en réalité un bien meilleur travail en montrant les Noirs dans des situations communes à tout le monde, en élevant une famille ou en décidant où aller dîner, a-t-il souligné.

M. Prince a dit qu’il avait souvent entendu des inquiétudes concernant le traitement des victimes noires de crimes comme des suspects dans la couverture médiatique, jusqu’à l’utilisation de photos d’identité de la police comme illustrations. Il a récemment convoqué une table ronde de journalistes pour discuter de la question persistante et notoire de cinq hommes noirs qui ont été disculpés après avoir été accusés d’avoir attaqué un joggeur blanc dans Central Park à New York dans les années 1980.

Différentes perceptions selon les revenus

À une époque de fortes différences partisanes, le sondage n’a révélé pratiquement aucune différence dans les attitudes à l’égard de la couverture médiatique entre les démocrates et les républicains noirs, a déclaré Katerina Eva Matsa, directrice de la recherche sur les nouvelles et l’information chez Pew Research Center.

Par exemple, 46 % des républicains et 44 % des démocrates affirment que la couverture médiatique est largement stéréotypée sur les Noirs, selon le centre de recherche.

Les perceptions négatives envers la presse ont tendance à augmenter avec les revenus et les niveaux d’éducation, a indiqué Mme Matsa. Tandis que 57 % des personnes appartenant à des niveaux de revenus inférieurs ont déclaré que la couverture médiatique sur les Noirs était plus négative que sur les autres groupes, ce chiffre est passé à 75 % chez les répondants les plus riches, selon l’étude.

Une grande majorité des personnes interrogées, jeunes et vieux, se disent peu convaincues que les choses s’amélioreront beaucoup au cours de leur vie.

Alors que 40 % des participants au sondage ont déclaré qu’il était important de voir des journalistes noirs traiter des questions liées au racisme et aux inégalités raciales, la couleur de peau des journalistes n’était pas si importante dans l’actualité générale.

M. Prince a déclaré qu’il était important que les journalistes connaissent l’histoire; il a écrit lundi sur l’idée d’une fermeture du gouvernement qui a été évoquée en 1879 lorsque d’anciens membres du Congrès voulaient refuser de l’argent pour protéger les Noirs lors des élections, et sur la façon dont l’obstruction systématique a commencé à empêcher l’adoption de lois sur les droits civiques.

À l’Université Northwestern, les professeurs tentent d’enseigner aux étudiants l’importance d’avoir une vision plus large des communautés qu’ils couvrent, a déclaré M. Whitaker. L’école de journalisme Medill est également une plaque tournante du journalisme de solutions, qui met l’accent sur les personnes qui tentent de résoudre les problèmes de société.

M. Prince a déclaré qu’il y avait eu des progrès notables, après l’histoire de George Floyd, dans l’embauche de journalistes noirs à des postes de direction dans les médias. Malheureusement, l’industrie de l’information continue de se contracter alors que les médias sociaux gagnent en importance, a-t-il déclaré.