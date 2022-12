Les noix de Grenoble au secours des étudiants?

MONTRÉAL — Les étudiants qui sont au plus fort de leurs examens de fin de session pourraient vouloir mettre quelques poignées de noix de Grenoble dans leurs poches.

Une étude australienne indique que ceux qui ont consommé des noix de Grenoble pendant leurs études rapportaient ensuite une meilleure santé mentale. Des biomarqueurs associés à la santé en général étaient aussi supérieurs chez eux, par rapport au groupe témoin.

Les travaux des chercheurs de l’Université de l’Australie du Sud semblent aussi démontrer que les noix de Grenoble combattent les effets du stress sur le microbiote intestinal, particulièrement chez les femmes.

La moitié des 80 participants à l’étude ont consommé 56 grammes (environ une demi-tasse) de noix de Grenoble tous les jours pendant 16 semaines, entre le début et la fin de la session.

Au moment des examens finaux, seuls les jeunes qui n’avaient pas mangé de noix de Grenoble régulièrement ont fait état de sentiments de dépression et de stress plus intenses. Les membres du groupe expérimental ont plutôt rapporté une diminution de leurs sentiments dépressifs entre la première et la dernière visite. Ils ont également témoigné d’un sommeil de meilleure qualité.

La consommation de noix de Grenoble a enfin semblé protéger la diversité du microbiote intestinal tout au long des 16 semaines, mais uniquement chez les femmes.

Des recherches ont révélé que les noix de Grenoble sont riches en acides gras oméga-3, en antioxydants, en mélatonine, en polyphénols, en acide folique et en vitamine E ― toutes des substances qui ont été associées à un cerveau et à un intestin en santé.

Les chercheurs préviennent toutefois qu’il ne s’agissait évidemment pas d’une étude randomisée en double insu. Comme les étudiants à qui on a demandé de manger des noix de Grenoble en étaient conscients, il n’est pas impossible que les bienfaits observés soient attribuables à l’effet placebo.

L’étude avait aussi été partiellement financée par la California Walnut Commission.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal scientifique Nutrients.