Les normes nationales pour les soins de longue durée ont un équilibre à trouver

OTTAWA — L’expert à la tête du nouveau projet de normes nationales pour les soins de longue durée affirme qu’un équilibre doit être trouvé entre la sécurité des résidents et leur qualité de vie.

La pandémie a dévasté les foyers de soins de longue durée à travers le pays alors que des milliers de résidents sont tombés malades et sont décédés. Elle a aussi mis en lumière les lacunes évoquées par les gens du milieu depuis des années.

Le gouvernement fédéral a demandé les nouvelles normes dans le discours du Trône de 2020, et le Groupe CSA, anciennement l’Association canadienne de normalisation, devrait publier une ébauche pour commentaires du public en février.

Ils seront fondés sur des consultations avec des experts, des intervenants et des groupes d’intérêt de partout au pays.

Ces consultations ont révélé une tension entre la prévention des infections et le bien-être social, émotionnel et mental des résidents, a expliqué Alex Mihailidis, président du sous-comité technique qui élabore les nouvelles normes.

«Nous ne concevons pas un hôpital, nous ne concevons pas un service de soins actifs», a souligné M. Mihailidis dans une entrevue avec La Presse Canadienne.

«Nous concevons des maisons pour des gens, et pour plusieurs d’entre eux, il s’agira de la dernière maison dans laquelle ils vivront.»

Un rapport sur les consultations du Groupe CSA a montré que bon nombre des politiques et procédures utilisées pendant la pandémie pour protéger les résidents contre le virus ont été utilisées au détriment de leur bien-être mental et social.

Des spécialistes de la prévention des infections du secteur des soins actifs ont été envoyés en soins de longue durée pendant la pandémie et ont parfois demandé des changements qui ont limité la qualité de vie des résidents, selon le rapport.

Dans un exemple, des spécialistes ont suggéré que les objets personnels soient retirés des chambres pour faciliter leur nettoyage et leur désinfection. Mais les biens précieux des résidents devraient plutôt être considérés comme essentiels, indique le rapport.

M. Mihailidis a déclaré qu’il était difficile de trouver cet équilibre dans le cadre d’un ensemble national de normes.

Les normes du Groupe CSA toucheront à tout, des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement de l’air et de la plomberie à l’utilisation de la technologie et à la prévention des infections.

Bien que les normes visent à garantir la sécurité des centres de soins de longue durée, elles seront aussi guidées par des soins centrés sur la personne, l’équité, la diversité et l’inclusion, a-t-il indiqué.

Certaines suggestions qui ont été faites lors des consultations concernaient des cuisines que les résidents peuvent utiliser eux-mêmes, des chambres à occupation simple, des éléments de design adaptés aux personnes atteintes de démence, des toilettes non genrées et des salles à manger qui permettent une distanciation physique.

Les normes doivent également s’adapter aux maisons de toutes tailles et de tous types dans tout le pays, de sorte qu’elles ne seront pas trop prescriptives, a-t-il noté.

Elles sont élaborées en collaboration avec l’Organisation de normes en santé, qui se concentrera davantage sur les soins prodigués à domicile.

Cependant, on ne sait pas comment le gouvernement prévoit appliquer les normes une fois qu’elles seront finalisées et publiées en décembre.

Dans sa lettre de mandat à la fin de l’année dernière, le premier ministre Justin Trudeau a chargé le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, de négocier des ententes avec les provinces et les territoires pour améliorer la qualité et la disponibilité des foyers de soins de longue durée.

Il a également ordonné à son ministre d’élaborer une législation fédérale pour assurer la sécurité des personnes âgées en soins de longue durée, bien que les foyers soient de compétence provinciale.

«Vraiment, en fin de compte, nous avons besoin de l’adhésion des provinces et des territoires», a noté M. Mihailidis.