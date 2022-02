Les nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires pourraient devoir attendre

MONTRÉAL — Les nouveaux assouplissements des mesures sanitaires risquent de devoir attendre encore un certain temps.

Les projections de l’Institut national de santé publique (INSPQ) laissent entrevoir une nouvelle augmentation des cas et des hospitalisations d’ici deux à trois semaines à la suite des derniers assouplissements décidés par Québec.

Le directeur de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué mercredi en conférence de presse que la période d’ici au 23 février déterminera en grande partie de la suite des événements.

Bien que le nombre d’hospitalisations continue de baisser, le scénario optimiste de l’Institut, où les contacts demeureraient limités, laisse entrevoir au mieux une stabilisation ou une légère augmentation des hospitalisations à la suite des baisses constatées au cours des dernières semaines. Le scénario pessimiste, au contraire, fait état de l’atteinte d’un nouveau pic de cas et d’hospitalisations à venir en février, mais tout de même inférieur au sommet historique de janvier.

Le docteur Boileau avertit d’ailleurs que la vague Omicron n’est pas encore terminée et que l’on surveille avec attention la propagation de son sous-variant BA.2, qui semble encore plus transmissible, mais qui ne serait pas plus virulent, bien que les études sur ce sous-variant demeurent préliminaires.

Luc Boileau a répété à quelques reprises qu’il ne prévoit pas et ne souhaite pas revenir en arrière en ce qui a trait aux mesures sanitaires. À l’opposé, il n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité de permettre de nouveaux assouplissements, faisant valoir que l’évaluation du risque d’augmenter les contacts dépendra de l’évolution de ce qu’il a qualifié de «période charnière», soit celle d’ici au 23 février.

Sans surprise, il a de nouveau insisté à de multiples reprises sur la nécessité d’aller chercher une troisième dose de vaccin et de réduire les contacts au maximum.

Par ailleurs, il a cherché à clarifier la position de la santé publique quant à la pratique des sports et des loisirs pour les jeunes, précisant que le masque est requis dans tous les contextes scolaires et parascolaires. Du côté des sports et loisirs civils, il a expliqué que le masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans, mais qu’il est tout de même recommandé.