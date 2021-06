Les nouveaux blindés britanniques vibrent et avancent à peine

LONDRES — L’armée britannique a annoncé jeudi qu’elle interrompait les essais de sa nouvelle flotte de blindés, après qu’un quotidien eut dévoilé que les chars ne peuvent circuler à plus de 30 kilomètres/heure en toute sécurité et qu’ils sont incapables de reculer par-dessus un obstacle de plus de 20 centimètres.

Le ministère de la Défense a confirmé la suspension de certaines formations à bord des blindés Ajax «par mesure de précaution», après que le Daily Telegraph eut publié une liste de problèmes qui les affligent, comme l’impossibilité de faire feu en mouvement.

Le quotidien cite un rapport qui doit être rendu public le mois prochain. La limite de vitesse serait due à des vibrations excessives et les équipages ne pourraient passer plus de 90 minutes à bord.

Le ministère de la Défense a indiqué enquêter sur ces problèmes en compagnie du fabricant des chars, le géant américain General Dynamics. Il a ajouté que la formation à bord des véhicules Ajax a repris «en mettant en place les mesures sécuritaires appropriées».

Le ministère a réitéré par voie de communiqué sa confiance envers le programme Ajax et répété que les chars devraient être opérationnels dès cet été.

Le programme britannique de renouvellement des blindés accuse plusieurs années de retard.