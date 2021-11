Les nouveaux cas de COVID-19 sont en hausse depuis trois semaines en Ontario

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario se réjouissait, vendredi, de l’approbation fédérale du vaccin pour les enfants, alors que les nouveaux cas de COVID-19 sont en hausse depuis environ trois semaines dans cette province.

Maintenant que le gouvernement fédéral a approuvé vendredi le vaccin pédiatrique de Pfizer, la tâche de vacciner les enfants de cinq à onze ans contre la COVID-19 est confiée en Ontario aux bureaux de santé publique régionaux.

Le gouvernement ontarien s’attend à recevoir les doses pour enfants d’ici une semaine. Les unités locales de santé publique, qui avaient été chargées d’élaborer des plans pour vacciner les enfants, devraient alors mettre en place des sites de vaccination dans les écoles, à mesure que l’approvisionnement fédéral deviendra disponible.

La santé publique de Toronto, par exemple, affirme que des centaines d’écoles de la métropole accueilleront de telles cliniques, mais précise que les vaccins ne seront pas administrés pendant les heures de classe. La Ville de Toronto installera aussi des stations «d’égoportrait de super-héros», pour inciter les enfants à se faire photographier.

D’autres bureaux de santé publique organisent également des séances d’information, destinées aux parents, sur l’innocuité des vaccins.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, et la solliciteure générale, Sylvia Jones, se sont réjouies de la décision de Santé Canada, «d’autant que de plus en plus de gens restent à l’intérieur et se réunissent en famille pendant les mois plus froids de l’hiver».

Les experts attendaient impatiemment l’approbation du vaccin pour les jeunes enfants, une étape importante, selon eux, dans la lutte contre la COVID-19.

C’est par ailleurs le moment opportun pour vacciner les enfants, alors que les cas de COVID-19 augmentent en Ontario. La province signalait vendredi 793 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que quatre autres décès liés au virus. Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la mi-septembre et porte la moyenne sur sept jours à 625. On signalait 340 nouveaux cas le 31 octobre.

Selon le ministère de la Santé, près de 60 % des nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. On signalait 269 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 128 aux soins intensifs. De ce nombre, 91 % ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Les données provinciales montrent que près de 89 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et près de 86 % en ont eu deux.