Les nouveaux navires de combat canadiens coûteront 70 milliards $, selon le DPB

OTTAWA — La nouvelle flotte de 15 navires de guerre canadiens coûtera près de 70 milliards $ au cours du prochain quart de siècle, selon une nouvelle estimation du Bureau du directeur parlementaire du budget.

En 2017, le gouvernement canadien avait plutôt évalué le coût du projet à environ 60 milliards $.

La même année, le Bureau du DPB avait pour sa part estimé ces coûts à 61,8 milliards $.

Le rapport publié vendredi revoit cette estimation à la hausse pour refléter le modèle de la prochaine génération de navires, qui n’était pas connu à l’époque. La mise à jour tient compte des caractéristiques propres au modèle choisi par le gouvernement, de même que des nouveaux renseignements sur l’échéancier du projet.

On s’attend dorénavant à ce que le gouvernement canadien y injecte 69,8 milliards $ sur 26 ans — et des milliards de plus si le projet accuse des retards.

La révision à la hausse des coûts est déjà en grande partie attribuable au report du début des travaux, explique le DPB, en raison de l’inflation.

Le chiffre de 69,8 milliards $ comprend 5,3 milliards $ en coûts de préproduction; 53,2 milliards $ pour la construction des navires; et 11,4 milliards $ en coûts afférents.