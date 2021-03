Les noyaux d’abricots de «Our Father’s Farm» peuvent causer un empoisonnement

OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) avertit le public d’éviter de consommer les noyaux d’abricots «Extrêmement amer noyaux d’abricots » de marque Our Father’s Farm.

Ce produit contient une quantité excessive d’amygdaline qui peut causer un empoisonnement aigu au cyanure selon un avis publié par l’ACIA.

L’amygdaline est une toxine naturelle qui peut libérer du cyanure après avoir été ingérée.

«Le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement au cyanure pouvant mener au décès», peut-on lire dans l’avis de l’agence.

L’ACIA demande à ceux qui croient avoir été malades après avoir consommé ce produit de communiquer avec un médecin.

Les détaillants, restaurateurs et établissements sont priés de ne pas vendre ou utiliser les noyaux d’abricots «Extrêmement amer noyaux d’abricots » de marque Our Father’s Farm.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a précisé que les symptômes de l’empoisonnement au cyanure sont la faiblesse et la confusion, l’anxiété, l’agitation, des maux de tête, des nausées, des difficultés respiratoires et l’essoufflement, l’évanouissement, des convulsions et l’arrêt cardiaque.

Aucun cas de maladie n’a été associé à la consommation de ce produit n’a été signalé.