Les Ontariens appelés aux urnes pour élire leurs prochains élus municipaux

TORONTO — Les électeurs ontariens de différentes municipalités sont appelés aux urnes lundi pour choisir les élus qui formeront leur prochain conseil municipal.

Les bureaux de vote à Toronto et dans d’autres grandes villes ont ouvert à 10 h et devraient fermer à 20 h, avec des variations dans certaines régions.

Les résidants de nombreuses municipalités avaient également la possibilité de voter en ligne ou par anticipation. Le dernier scrutin municipal en Ontario remonte à 2018.

Certains maires sortants comme John Tory à Toronto et Patrick Brown à Brampton cherchent à obtenir un autre mandat.

D’autres courses annoncent un changement à la tête de la mairie, comme à Ottawa, où le maire sortant Jim Watson ne sollicite pas un nouveau mandat.

Il y a 14 candidats en lice à Ottawa, avec la conseillère municipale Catherine McKenney, l’ancien journaliste Mark Sutcliffe et l’ex-ministre provincial et ex-maire d’Ottawa Bob Chiarelli parmi les principaux prétendants.

La province a récemment accordé de nouveaux pouvoirs aux maires de Toronto et Ottawa dans le but de construire des logements plus rapidement, mais M. Sutcliffe et Mme McKenney ont tous deux déclaré qu’ils n’étaient pas favorables à un tel droit de veto sur le conseil municipal.

Certaines élections locales pourraient également voir des personnalités publiques entamer un nouveau chapitre de leur vie politique.

Andrea Horwarth, qui a dirigé les néo-démocrates provinciaux lors de quatre élections, est candidate à la mairie de Hamilton, où elle a été élue pour la première fois au conseil municipal en 1997. Elle a démissionné en tant que cheffe du parti provincial cette année.

Un autre chef de parti provincial qui a démissionné après les élections de juin en Ontario est également candidat à la mairie d’une ville de la région du Grand Toronto.

Steven Del Duca est sur le bulletin de vote à Vaughan après avoir démissionné de son poste de chef libéral lorsqu’il n’a pas réussi à obtenir le statut de parti ou son propre siège législatif.

Les chiffres de l’Association des municipalités indiquent qu’il y a 6306 candidats en lice pour un total de 2860 sièges municipaux dans toute la province.

Près du tiers des candidats en lice sont des femmes, contre 27 % en 2018.

Les couronnements ont augmenté de 15% par rapport à il y a quatre ans, avec 548 personnes élues sans opposition aux postes de conseiller, de maire et de préfet.

Le vote en ligne et par téléphone est également plus répandu cette fois-ci, avec 217 municipalités utilisant ces options sous une forme ou une autre, contre 175 en 2018.

Le taux de participation électorale en 2018 était de 38,3 %, le plus bas taux de participation aux élections municipales enregistré depuis 1982.