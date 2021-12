Les Ontariens de 50 ans et plus peuvent réserver leur troisième dose

Les résidents de l’Ontario âgés de 50 ans et plus peuvent réserver des doses de rappel de vaccin contre la COVID-19 à partir lundi si six mois se sont écoulés depuis la réception de leur deuxième injection.

Le portail provincial de réservation de vaccins ouvrira pour les rendez-vous à 8 h.

Les gens peuvent également prendre des rendez-vous par téléphone, via les bureaux de santé publique locaux en utilisant leurs propres systèmes de réservation et dans certaines pharmacies et cliniques de soins primaires.

L’éligibilité au rappel s’ouvrira à tous les adultes le 4 janvier, mais les autorités sanitaires ont déclaré que le calendrier pourrait évoluer plus rapidement si la capacité le permet.

Lundi est également la date limite pour que les travailleurs des soins de longue durée de la province soient complètement vaccinés contre la COVID-19.

Le personnel, les étudiants et les bénévoles ne peuvent pas entrer dans les foyers de soins de longue durée sans la preuve d’avoir reçu deux doses.