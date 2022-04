Les Ontariens de 60 ans et plus seront admissibles à la quatrième dose jeudi

TORONTO — Les résidents de l’Ontario âgés de 60 ans et plus seront admissibles à une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à compter de jeudi.

La province affirme que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les membres non autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus seront également admissibles à une deuxième injection de rappel à ce moment-là.

Elle indique que la quatrième dose est offerte à un intervalle recommandé de cinq mois après la première injection de rappel.

Les rendez-vous seront disponibles pour les personnes admissibles via le portail provincial des vaccins, certains bureaux de santé publique, des cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones et certaines pharmacies à partir de 8 h jeudi.

Les quatrièmes doses sont déjà disponibles pour les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées en Ontario.

Des plans visant à étendre les deuxièmes injections de rappel étaient attendus après que le Comité consultatif national de l’immunisation a conseillé aux provinces et aux territoires de se préparer à déployer ces quatrièmes injections dans les semaines à venir.

Le comité recommande aux provinces de donner la priorité aux personnes âgées de 80 ans et plus et aux résidents des centres de soins de longue durée, et recommande fortement une quatrième dose pour les personnes âgées de 70 à 79 ans.

Le CCNI dit qu’il étudie toujours afin de déterminer si une deuxième injection de rappel est nécessaire pour les jeunes adultes et les adolescents.

Par ailleurs, les dernières données sur les eaux usées publiées par les conseillers scientifiques de l’Ontario sur la COVID-19 suggèrent que les infections dans la province sont presque aussi élevées qu’au début de janvier, alors qu’Omicron était à son apogée.

Le nombre de personnes dans les hôpitaux de l’Ontario avec la COVID-19 a augmenté de près de 40 % mardi par rapport à la semaine précédente.