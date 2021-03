Les Ontariens de 75 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour le vaccin

TORONTO — Les résidants de l’Ontario âgés de 75 ans et plus peuvent maintenant commencer à prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 sur le portail du gouvernement.

Les personnes de ce groupe d’âge devaient devenir admissibles d’ici la première semaine d’avril, mais la province a annoncé la semaine dernière qu’elle devançait la date, affirmant que la vaccination était en avance sur le calendrier initial.

À partir de lundi également, certaines pharmacies et des médecins de famille de certaines régions seront autorisés à administrer le vaccin d’Oxford-AstraZeneca à toute personne de 60 ans ou plus.

Pendant ce temps, un certain nombre de régions passent à différents niveaux de restriction du Cadre d’intervention pour la COVID-19 de la province.

Les régions de Brant, Chatham-Kent et Leeds, Grenville et Lanark se situent maintenant dans la zone rouge — la deuxième plus restrictive.

Wellington-Dufferin-Guelph est maintenant dans l’orange, et quatre autres régions — Timiskaming, Porcupine, North Bay Parry Sound et Kingston, Frontenac et Lennox & Addington — sont dans le jaune.