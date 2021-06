Les Ontariens vaccinés à l’AstraZeneca pourront choisir entre les trois produits

TORONTO — Le gouvernement ontarien annonce que les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca auront trois options pour leur deuxième dose, à compter de vendredi.

Les nouvelles directives publiées jeudi matin prévoient que ces Ontariens pourront recevoir une deuxième dose d’AstraZeneca ou une dose d’un des deux autres, le Pfizer ou le Moderna. Ces trois options seront offertes à l’intervalle recommandé de 12 semaines entre les deux doses.

Le ministère ontarien de la Santé indique que ceux qui souhaitent recevoir leur deuxième dose d’AstraZeneca peuvent prendre rendez-vous avec la pharmacie ou le fournisseur de soins qui avait administré la première dose. Ceux qui préfèrent une injection de Moderna ou de Pfizer en deuxième dose peuvent prendre rendez-vous dans une pharmacie participante où ces vaccins sont administrés.

Le médecin hygiéniste en chef de la province rappelle toutefois qu’il est essentiel que les personnes qui ont reçu l’AstraZeneca en première dose obtiennent leur deuxième dose, peu importe le vaccin choisi.

L’Ontario signalait jeudi 870 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès de plus. Des 870 nouveaux cas, 225 étaient recensés à Toronto, 167 dans sa banlieue de Peel et 49 dans la région du bureau de santé publique de Porcupine. Les données de jeudi sont basées sur près de 34 300 tests effectués.

Le ministère de la Santé indique que 729 personnes étaient hospitalisées avec le coronavirus, dont 546 aux soins intensifs et 370 sous respirateur. Le gouvernement indique que 150 884 doses d’un vaccin ont été administrées depuis le rapport de mercredi, pour un total de plus de 9,4 millions de doses jusqu’ici.