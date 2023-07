Les opposants à une mine de Lithium dans le Nevada encore déboutés en cour

RENO, Nev. — La dernière offre des défenseurs de l’environnement et des chefs tribaux visant à bloquer la construction d’une énorme mine de lithium déjà en cours le long de la ligne Nevada-Oregon a été rejetée lundi par la 9e Cour d’appel du circuit américain.

Un trio de juges de la Cour d’appel de San Francisco a rejeté une demi-douzaine d’arguments que les opposants avaient avancés dans leur appel visant à faire annuler l’approbation du projet par les gestionnaires fonciers fédéraux.

Cela comprenait des allégations selon lesquelles le projet violerait plusieurs lois environnementales et détruirait des terres que les membres de la tribu considèrent comme sacrées parce que des dizaines de leurs ancêtres y ont été massacrés en 1865.

La mine de Lithium Nevada Corp. à Thacker Pass, près de la frontière de l’Oregon, à 320 kilomètres au nord-est de Reno, a opposé les écologistes et les Autochtones américains aux plans du président Joe Biden pour lutter contre le changement climatique. La mine impliquerait l’extraction du métal blanc argenté utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Lundi, les juges n’ont pas spécifiquement abordé les allégations selon lesquelles le projet ne respecte pas un nouvel avis émis par le 9e circuit l’année dernière qui a bloqué une mine de cuivre en Arizona sur la base d’une interprétation plus stricte de la loi minière de 1872 concernant l’utilisation de terrains voisins pour y déposer les déchets.

Au contraire, ils différaient plus généralement de l’expertise du Bureau américain de la gestion des terres, qui a approuvé la mine en 2021, et de la décision de la juge de district américaine Miranda Du, plus tôt cette année, d’autoriser la poursuite de la construction même si elle a conclu que la mine n’était pas en parfaite conformité avec la nouvelle interprétation de la loi minière datant de la Guerre civile.

L’approbation de la mine par le bureau «n’était pas arbitraire, capricieuse, un abus de pouvoir ou autrement non conforme» à la loi sur la politique environnementale nationale, selon la décision de 11 pages.

Le bureau a approuvé la mine en 2021 de manière accélérée sous l’administration de Donald Trump. L’administration Biden a continué à l’adopter dans le but d’augmenter la production américaine de lithium nécessaire aux véhicules électriques qui font partie intégrante de son programme d’énergie propre.

Les responsables de Lithium Nevada affirment que les réserves de la mine Thacker Pass soutiendraient le lithium pour plus de 1,5 million de véhicules électriques par an pendant 40 ans.

Les écologistes disent que la mine à ciel ouvert, plus profonde que la longueur d’un terrain de football, polluera les eaux souterraines et détruira l’habitat précieux du tétras des armoises, de l’antilope d’Amérique et d’autres espèces, le tout en violation des lois environnementales.

Leurs avocats avaient fait valoir que Mme Du avait illégalement outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle avait refusé de révoquer le plan d’exploitation de la mine en mars, malgré sa conclusion selon laquelle les gestionnaires fonciers fédéraux avaient violé la loi en approuvant certaines parties.

«C’est la première fois dans l’histoire des terres publiques que nous avons un projet majeur qui enfreint un certain nombre de dispositions mais qui est autorisé à aller de l’avant», a déclaré Roger Flynn, directeur du Western Mining Action Project, basé au Colorado, au panel du 9e circuit pendant les plaidoiries à Pasadena le 27 juin.

«En attendant, des milliers d’acres de terres publiques sont essentiellement coupés à blanc», a-t-il affirmé, mardi, à propos du haut désert qui sert d’habitat essentiel à l’espèce d’oiseau en péril, le tétras des armoises.

Lithium Nevada, une filiale de la société canadienne Lithium Americas, a dépensé plus de 8,7 millions $ pour l’analyse environnementale et le processus d’autorisation, modifiant même les plans initiaux pour le déplacer en dehors des zones écologiquement sensibles, a déclaré Laura Granier, avocate de l’entreprise. Elle a indiqué que les investissements dans l’atténuation, les frais juridiques et la construction initiale avaient déjà dépassé 150 millions $.

Les avocats du gouvernement ont déclaré qu’une grande partie des preuves présentées par les tribus Western Shoshone et Paiute sur la nature sacrée de la terre sont venues après qu’une décision formelle a été rendue et qu’aucune d’entre elles n’avait clairement établi le lieu réel du massacre.

Le 9e circuit a statué lundi que le bureau avait agi «raisonnablement et de bonne foi» dans sa consultation avec les tribus potentiellement affectées par la mine.