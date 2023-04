Les oppositions font leurs choux gras des vacances de Trudeau

OTTAWA — Les partis d’opposition fédéraux ont tour à tour reproché mardi au premier ministre Justin Trudeau d’être déconnecté des citoyens ordinaires alors qu’un reportage faisait état de ses vacances huppées du Nouvel An en Jamaïque chez de riches donateurs de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a insisté sur le fait que les Canadiens évitent des dépenses de voyage en raison des contrecoups de l’inflation pendant que le séjour de M. Trudeau s’est élevé à des milliers de dollars par jour.

«Ce premier ministre veut que nous croyions que ces donateurs (…) lui ont offert des vacances de 9000$ la nuit (en échange de) rien. Nous savons que rien n’est gratuit (et) que c’est une question de pouvoir et d’influence des super-riches», a-t-il lancé durant la période des questions.

Radio-Canada révélait mardi que M. Trudeau et ses proches ont célébré pendant plus d’une semaine le Nouvel An en Jamaïque avec des membres d’une famille de donateurs de la fondation. La famille en question, les Green, est amie de longue date des Trudeau.

Selon le reportage, le bureau du premier ministre a indiqué que M. Trudeau a remboursé l’équivalent d’un billet d’avion commercial, mais a refusé de dire s’il avait payé son hébergement dans le domaine de la riche famille où il en coûte normalement jusqu’à des milliers de dollars par nuit durant la haute saison.

M. Poilievre a tenté de forcer M. Trudeau à clarifier ce qu’il avait déboursé de sa poche, en période des questions, en vain.

Compte tenu des exigences de sécurité, le voyage a coûté au bas mot 160 000 $ aux contribuables, apprend-on dans une réponse fournie à la question écrite d’un député. Cela comprend environ 115 000 $ dépensés par la GRC, 30 000 $ par l’Aviation royale canadienne et 14 000 $ par le Bureau du conseil privé.

«Ça fait 50 ans que notre famille est amie avec cette famille-là. Et comme pour toutes nos vacances, on travaille avec le commissaire à l’éthique pour s’assurer que toutes les règles soient suivies», a répliqué M. Trudeau en mêlée de presse. Il a répété pratiquement la même phrase, à quelques variantes près, durant la période des questions.

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique du Canada (CIEC) a donné son aval au séjour en Jamaïque, mais selon Radio-Canada, il n’est pas clair si le fait que deux membres de la famille Green ont fait un important don à la fondation Trudeau a été pris en considération.

Plus tôt en journée, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a accusé M. Trudeau de «rouler dans l’opulence» des amis de la famille alors que les Canadiens, «eux», peinent à joindre les deux bouts en raison de l’augmentation du coût de la vie.

«On est constamment en train de ne pas parler de certains enjeux fondamentaux parce qu’on est distraits par les scandales à répétition à caractère éthique qui émaillent, tels les petits cailloux blancs du petit Poucet, le parcours de Justin Trudeau», a-t-il ajouté.

Selon lui, le premier ministre aurait dû écouter «le petit ange sur l’épaule qui te dit: “va pas là, va pas là”», mais il a préféré lui répondre: «Je suis bien au-delà de tout ça, moi. J’irai».

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, croit aussi que M. Trudeau est déconnecté des difficultés de monsieur et madame Tout-le-Monde et le sceau d’approbation donné par le CIEC n’y change rien.

«Ces vacances sont un autre exemple d’un mode de vie qui ne donne pas (…) une connaissance ou une compréhension des défis des gens», a-t-il dit.

M. Singh a énuméré au passage les enjeux tels que la crise du logement et l’accès à de bons systèmes de santé publics.

«Il n’a jamais vécu ça et ça montre pourquoi il n’agit pas pour régler les problèmes auxquels les gens font face», a-t-il tranché.

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, qui se décrit comme un organisme de bourses d’études indépendant et non partisan, retient l’attention depuis des semaines en raison d’un don de 200 000 $ de Zhang Bin, un conseiller politique du gouvernement de la Chine, et de Niu Gensheng, un philanthrope chinois. Lorsque cette affaire a été ébruitée, l’organisme a annoncé qu’elle remboursait le don.

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré à maintes reprises qu’il n’a eu aucune association formelle ou informelle avec la fondation qui porte le nom de son père depuis son élection à la tête du parti.