Les orages violents, mais surtout les feux de forêt causent des pannes majeures

MONTRÉAL — Un peu plus de 300 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité à 16h00, jeudi à travers la province, un nombre en forte diminution puisque près de 540 000 clients avaient été touchés un peu plus tôt.

Bien que les éléments se soient déchaînés sur le sud et l’ouest de la province, la grande majorité des pannes ont été causées par les feux de forêt dans la région de la Baie-James.

«C’est la fumée dense qui a touché trois lignes de transport en provenance de la Baie James qui a provoqué le déclenchement de mesures de protection sur les lignes», explique Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec.

Les particules fines portées par cette fumée dense permettent à l’électricité de quitter les lignes de transport pour qu’elle touche le sol, servant littéralement de mise à la terre, ce qui crée des variations de tension dans les lignes de transport et provoque le déclenchement des mesures de protection.

Cette situation a surtout affecté les abonnés du Grand Montréal.

«Comme ça se passe généralement dans ce genre de panne, ça touche beaucoup de gens, mais ça va relativement rapidement pour les ramener et, si la tendance se maintient, en début de soirée tout au plus, on devrait avoir ramené la majorité des gens», a-t-il ajouté.

Orages: un deuxième casse-tête

Toutefois, la société d’État n’a pas échappé au déchaînement des éléments et les pannes plus à l’ouest, comme celles en Outaouais, dans les Laurentides et Lanaudière, sont pour leur part attribuables à ces événements météorologiques. Et dans ce cas, le rétablissement sera nécessairement plus long.

«L’autre réalité qu’on regarde, c’est le système dépressionnaire important sur la grande région de Montréal et le sud du Québec. Quand une panne touche le réseau de transport, ça touche beaucoup de gens, mais ça va relativement rapidement pour ramener les clients en panne», a dit M. Labbé.

«Lorsque ça touche le réseau de distribution, là évidemment, ce sont les arbres qui peuvent se casser, être abattus ou arrachés ou avec des branches qui s’abattent sur notre réseau. Ça nécessite des équipes sur le terrain qui peuvent mettre un certain temps à ramener le plus grand nombre de clients.»