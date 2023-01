Les organisateurs annulent leur «convoi de la liberté» prévu à Winnipeg en février

OTTAWA — Tout indique qu’il n’y aura finalement pas de «convoi de la liberté» dans les rues de Winnipeg le mois prochain.

Le groupe Canada Unity, qui est l’un des organisateurs de la manifestation de l’an dernier à Ottawa, a annoncé sur Facebook qu’il annulait ses plans pour un autre rassemblement à la fin du mois de février.

Le fondateur de Canada Unity, James Bauder, prévoyait d’abord retourner à Ottawa pour une nouvelle manifestation, mais avait annoncé le 25 décembre dernier que l’événement aurait finalement lieu du 17 au 21 février dans la capitale du Manitoba.

Or, moins d’une semaine plus tard, M. Bauder a publié samedi un long message sur Facebook dans lequel il explique que le rassemblement n’aura tout simplement pas lieu, notamment en raison de risques pour la sécurité et d’attaques personnelles dirigées vers lui.

M. Bauder est l’une des dizaines de personnes qui ont été arrêtées et accusées de différents méfaits liés au non-respect des directives de la police et des ordonnances judiciaires au cours de la manifestation de février 2022.

La première mouture «convoi de la liberté» avait paralysé pendant plusieurs semaines le centre-ville d’Ottawa et différents postes frontaliers avec les États-Unis. Le gouvernement fédéral avait dû recourir à la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis son adoption afin de mettre un terme à la manifestation.