Les origines métisses d’un ministre manitobain remises en question

WINNIPEG — Un ministre manitobain qui s’est décrit comme Métis a déclaré lundi qu’il entreprenait un voyage personnel pour découvrir son passé, alors que de nouvelles interrogations ont été soulevées sur son statut.

Kevin Klein, le ministre de l’Environnement et du Climat, a fait ces commentaires après que CBC News a rapporté qu’il n’y avait aucune preuve d’ancêtres métis ou autochtones du côté de sa mère, remontant à cinq générations.

«Il s’agit de ma vie, il s’agit de l’histoire de notre famille, il s’agit d’un processus personnel que je veux traverser et que je traverserai seul. Et ce ne sera pas public», a déclaré M. Klein aux journalistes.

M. Klein, un ancien conseiller municipal qui s’est présenté sans succès à la mairie l’année dernière et qui a ensuite été élu à l’Assemblée législative, a déjà indiqué qu’il était Métis sur ses profils de médias sociaux et de pages Web. La liste des ministres du gouvernement du Manitoba le décrit comme Métis.

Il a dit avoir appris il y a des années l’existence d’un lien avec les Métis d’un oncle du côté de sa mère, qui avait obtenu le statut de la part du groupe Painted Feather Woodland Métis dans l’est de l’Ontario.

«Ils ont donné une carte à mon oncle et d’autres, alors j’avais postulé et ils ont affirmé qu’ils avaient fait le travail généalogique et je n’avais aucune raison d’en douter», a déclaré M. Klein lundi.

La mère de Kevin Klein a été tuée en 1991. Son oncle est également décédé depuis.

Le Painted Feather Woodland Métis accepte les soumissions en ligne pour le statut. Son site Web indique que le groupe considère toute personne ayant un ancêtre autochtone comme un Métis.

Le groupe n’est pas reconnu par la Fédération des Métis du Manitoba, qui a une définition beaucoup plus stricte de qui est Métis. Une femme qui a répondu au numéro de téléphone de Painted Feather Woodland Métis ne voulait pas que son nom soit utilisé et a refusé une demande d’entrevue.

«Il y en a beaucoup aujourd’hui — surtout en Ontario et plus à l’est — qui essaient de voler un peuple, une nation et une identité. Le groupe Painted Feather Woodland n’est pas différent», a déclaré David Chartrand, président de la Fédération Métis du Manitoba, dans une déclaration écrite.

«Notre message à Kevin Klein est le suivant : veuillez effectuer votre voyage personnel en privé. Sinon, nous vous tiendrons responsables du vol de notre nation», a-t-il ajouté.

M. Klein a, au cours des derniers mois, supprimé les références au fait d’être Métis de ses biographies en ligne. Mais la page Web du cabinet du gouvernement du Manitoba le mentionnait toujours lundi comme «un fier Métis canadien».

La première ministre Heather Stefanson a dit qu’elle discuterait de la question avec M. Klein, mais l’a défendu.

«Dans notre parti, nous ne surveillons pas l’identité des gens», a-t-elle déclaré.

«Le ministre Klein fait un travail incroyable dans son portefeuille ministériel. Il fait aussi un excellent travail en représentant ses électeurs. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur», a-t-elle poursuivi.