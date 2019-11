Les ouragans les plus destructeurs frappent les États-Unis plus fréquemment

WASHINGTON — De grands ouragans destructeurs frappent les États-Unis trois fois plus fréquemment qu’il y a un siècle, indique une nouvelle étude.

Les experts mesurent généralement le caractère destructeur d’un ouragan en additionnant les dégâts causés aux habitants et aux villes. Cela peut faire oublier les tempêtes qui sont puissantes, mais qui ne touchent que des zones faiblement peuplées. Une équipe de recherche danoise a proposé une nouvelle mesure qui tient simplement compte de l’ampleur et de la force de l’ouragan, et non des coûts des dommages. Elle l’appelle la zone de destruction totale.

«Ce sont les ouragans les plus dommageables qui connaissent la plus forte croissance», a affirmé l’auteur principal de l’étude, Aslak Grinsted, climatologue à l’Université de Copenhague. «C’est exactement ce que vous attendez des modèles climatiques.»

En examinant 247 ouragans qui ont frappé les États-Unis depuis 1900, les chercheurs ont découvert que les 10 pour cent des ouragans les plus importants, ceux qui couvraient une superficie de destruction totale de plus de 1200 kilomètres carrés, se produisent 3,3 fois plus fréquemment, selon une étude dévoilée lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Huit des 20 tempêtes avec la plus grande superficie de destruction totale depuis 1900 se sont produites au cours des 16 dernières années, une quantité beaucoup plus importante que celle qui se produirait normalement, a déclaré M. Grinsted.

Deux tempêtes sortent particulièrement du lot: l’ouragan Harvey de 2017, avec une zone de destruction totale de 11 835 kilomètres carrés, et Katrina en 2005, avec une zone de 7621 kilomètres carrés. La moyenne était de 411 kilomètres carrés, ce qui signifie que l’empreinte destructive de Harvey était 30 fois plus grande que la moyenne.

Les climatologues ont prédit et montré que les températures plus élevées dans les océans et dans l’atmosphère, résultant de la combustion du charbon, du pétrole et d’autres carburants, créaient des conditions météorologiques et des tempêtes extrêmes.

«Leur résultat correspond aux changements attendus dans la proportion des ouragans les plus puissants et à la fréquence croissante des tempêtes à la progression très lente qui frappent les États-Unis», a déclaré Jim Kossin, spécialiste des ouragans à la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis, qui ne fait pas partie de l’équipe de recherche.

D’autres experts n’étaient cependant pas aussi convaincus. Phil Klotzbach, scientifique spécialiste des ouragans à la Colorado State University, affirme que son analyse des plus fortes tempêtes qui ont frappé les États-Unis, utilisant une pression barométrique, ne montre aucune augmentation.