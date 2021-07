Les Padres et des Nationals relatent avec émotion une situation effrayante samedi

Lorsque des coups de feu ont commencé à retentir tout autour du Nationals Park, Fernando Tatis fils, le joueur d’arrêt-court étoile des Padres de San Diego, a rapidement pensé aux familles des membres de l’équipe et aux amis assis dans les gradins.

Tatis a bondi du banc le long de la ligne de démarcation du champ gauche samedi soir, a aidé à ouvrir une porte menant aux estrades et a commencé à guider un groupe vers l’abri des joueurs afin que ces gens soient en sécurité.

«Notre famille, les êtres chers, les tout-petits. Il semble que quelqu’un devait aller les chercher», a déclaré Tatis dimanche. «Je pense que l’endroit le plus sûr était le vestiaire et nous tentions d’envoyer nos familles vers un lieu sécuritaire.»

La première moitié de la sixième manche du match entre les Padres et les Nationals de Washington venait tout juste de prendre fin devant environ 33 000 spectateurs lorsque des coups ont résonné à la suite d’un incident survenu sur la rue South Capitol, tout juste à l’extérieur du stade, du côté où se trouve le troisième but.

Mais sur le coup, personne ne savait si la pétarade venait de l’intérieur du stade ou d’au-delà.

Le gérant des Padres, Jayce Tingler, marchait en direction de l’arbitre du marbre, Jordan Baker, en prévision d’un changement de lanceur dans un match où son équipe menait 8-4.

«Il m’a dit ‘As-tu entendu ça?’», a raconté Tingler, relatant la réaction de Baker. «J’ai dit ‘oui, je pense bien’, et j’ai comme compris ce qui s’était peut-être produit et, évidemment, ç’a été un cauchemar.»

Une scène chaotique s’est rapidement développée. Alors que les joueurs des Padres quittaient le terrain, des spectateurs se pressaient de sortir du stade pendant que d’autres cherchaient à se cacher et trouver un endroit où s’isoler.

«Tout le monde courait. C’était fou. Vous ne pouviez pas comprendre ce qui se passait. S’il s’agissait d’une ou de deux personnes», a déclaré Tatis. «J’essayais seulement de me rendre vers l’endroit le plus sûr et rapatrier nos familles.»

Tatis et ses coéquipiers Manny Machado et Wil Myers ont mérité des éloges pour avoir aidé à guider — et même transporter — des spectateurs hors de tout danger.

«La situation a changé immédiatement», a décrit Tatis. «Il n’y a plus de joueurs, de spectateurs. À mes yeux, il n’y avait que des gens, des êtres humains à la recherche de sécurité.»

Le match a été suspendu à ce moment précis et a recommencé dimanche, avant la rencontre déjà au calendrier.

La fusillade, un échange de coups de feu entre des personnes se trouvant dans deux véhicules, a fait trois blessés, selon l’adjoint au chef du service de la Police métropolitaine.

L’une des personnes blessées est une femme qui assistait au match et qui a été atteinte alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du stade, a ajouté l’adjoint, samedi soir. La vie de cette femme n’était pas en danger.

Après avoir entendu les coups de feu, le gérant des Nationals, Davey Martinez, s’est assuré que ses joueurs soient en sécurité.

«Ensuite, j’ai commencé à m’inquiéter pour leurs familles et j’ai essayé du mieux que je le pouvais pour faire en sorte qu’elles rejoignent les joueurs», a raconté Martinez. «Et j’ai aussi commencé à m’inquiéter pour les spectateurs.»

Comme Tingler, Martinez est devenu émotif en relatant les événements de la veille.

Quelques minutes après les coups de feu, un message a été affiché au tableau indicateur du Nationals Park confirmant que l’incident s’était produit à l’extérieur du stade et que les spectateurs devaient rester à l’intérieur.

Environ dix minutes plus tard, les fans ont reçu l’ordre de quitter l’enceinte en passant par les portes du champ centre et du champ droit.