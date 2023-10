Les Palestiniens luttent pour trouver de la nourriture, de l’eau et un abri à Gaza

KHĀN YŪNIS, Palestine — Les médecins de Gaza ont averti dimanche que des milliers de personnes pourraient mourir alors que les hôpitaux remplis de blessés manquaient désespérément de carburant pour leurs génératrices et de fournitures de base. Les Palestiniens dans l’enclave côtière assiégée luttent pour trouver de la nourriture, de l’eau potable et un endroit pour se mettre à l’abri avant l’offensive terrestre israélienne prévue dans le cadre de la guerre déclenchée par l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et ont foré pour ce que Israël a dit être une vaste campagne pour démanteler le Hamas, connu pour avoir creusé des tunnels sur le territoire. Une semaine de frappes aériennes a détruit des quartiers entiers, mais n’a pas réussi à endiguer les tirs de roquettes sur Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2329 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats, plus que lors de la guerre de Gaza de 2014, qui a duré plus de six semaines. Ce qui en fait la plus meurtrière des cinq guerres de Gaza pour les deux parties. Plus de 1300 Israéliens ont été tués, dont la grande majorité des civils tués lors de l’assaut du Hamas le 7 octobre. Environ 150 autres personnes, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza. Il s’agit de la guerre la plus meurtrière pour Israël depuis le conflit de 1973 avec l’Égypte et la Syrie.

Aux États-Unis, l’administration Biden a fait savoir que le secrétaire d’État Antony Blinken retournerait en Israël lundi après avoir effectué une tournée effrénée dans six pays arabes afin d’empêcher les combats de déclencher un conflit régional plus large.

Les hôpitaux de Gaza devraient manquer de carburant dans les deux jours, mettant en danger la vie de milliers de patients, selon l’ONU. La seule centrale électrique de Gaza a été fermée, par manque de carburant, après qu’Israël a complètement bouclé les 40 kilomètres de frontière le long du territoire après l’attaque du Hamas.

L’hôpital de Shifa dans la ville de Gaza, le plus grand du territoire, a déclaré qu’il enterrerait 100 corps dans une fosse commune après le débordement de sa morgue, avec des parents incapables d’enterrer leurs proches. Des dizaines de milliers de personnes en quête de sécurité se sont rassemblées dans l’enceinte de l’hôpital.

Le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux, et l’armée israélienne a publié des photos montrant un barrage routier du Hamas empêchant la circulation vers le sud.

L’ONU et les groupes d’aide déplorent que l’exode à Gaza, avec le siège complet d’Israël, causera des souffrances humaines. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pour sa part indiqué que l’évacuation «pourrait équivaloir à une peine de mort» pour plus de 2000 patients dans les hôpitaux du Nord.

Environ 500 000 personnes, soit près d’un quart de la population de Gaza, se réfugiaient dans les écoles des Nations Unies et d’autres installations sur le territoire, où l’on craignait une rupture d’eau potable.

L’armée israélienne a fait savoir dimanche qu’elle ne ciblerait pas une route spécifique vers le sud pendant plusieurs heures, exhortant à nouveau les Palestiniens à quitter le nord en masse. Elle soutient que des centaines de milliers de personnes ont déjà fui vers le sud.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens estime qu’un million de personnes ont été déplacées à Gaza en une seule semaine.

Les États-Unis ont essayé de négocier un accord pour rouvrir le poste-frontière de Rafah en Égypte avec Gaza afin de permettre aux Américains et à d’autres étrangers de partir et de faire venir l’aide humanitaire amassée du côté égyptien. Ce point de passage, qui a été fermé en raison de frappes aériennes au début de la guerre, n’a pas encore rouvert.

Israël a déclaré que le siège ne sera levé que lorsque les captifs seront rendus.