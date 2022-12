Les pannes de courant et perturbations des transports se poursuivent au Canada

Des milliers de Canadiens se trouvent toujours dans le noir, lundi, alors que des équipes sont à pied d’œuvre partout au pays pour rétablir le courant à la suite de la tempête qui a balayé le pays la semaine dernière.

Lundi matin, plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec n’avaient pas d’électricité, tandis que 30 000 d’Hydro One, en Ontario, et 2000 de NB Power, au Nouveau-Brunswick, se trouvaient dans la même situation.

Hydro One affirme avoir déjà rebranché plus de 377 000 clients, mais les mauvaises conditions météorologiques et les différentes fermetures de routes compliquent le travail de ses équipes d’intervention.

Le déraillement d’un train survenu en Ontario à la veille de Noël rend aussi la vie difficile à de nombreux voyageurs qui tentent de se déplacer jusqu’au Québec par voie ferroviaire.

Après avoir annulé tous ses départs Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal dimanche, VIA Rail a confirmé que tous les trains devant assurer ces liaisons lundi ne pourront pas non plus livrer le service.

La région de Niagara, dans le sud de l’Ontario, entre quant à elle dans sa troisième journée en état d’urgence en raison de la tempête. Des services comme la collecte des ordures et du recyclage ont notamment été annulés lundi.

Environnement Canada a aussi publié des avertissements de bourrasques de neige dans cette région et a prévenu que la visibilité pourrait être réduite sur les routes jusqu’à mardi après-midi dans certains secteurs.

Des avertissements de vents violents et de neige sont aussi en vigueur dans d’autres secteurs de l’Ontario, ainsi qu’en Alberta et en Colombie-Britannique. Du côté du Manitoba, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, on parle plutôt d’avertissements de froid extrême.

En Colombie-Britannique, quatre personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées samedi soir lorsqu’un autocar a fait une sortie de route causée, probablement, par les conditions routières difficiles et la chaussée glacée.

La situation est différente pour le sud du Québec et les provinces de l’Atlantique, où l’on attend plutôt un redoux dès mercredi. Le mercure pourrait s’approcher de 10 °C à Fredericton et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et de 11 °C samedi à Halifax, en Nouvelle-Écosse.