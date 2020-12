Les pannes des réseaux de communication sévissent au Tennessee après une explosion

NASHVILLE — D’importantes pannes de communication ont continué de frapper de vastes étendues du Tennessee après l’explosion d’un véhicule, tôt vendredi matin, dans le centre-ville de Nashville.

Les systèmes d’urgence de la police du Tennessee et du Kentucky et la ligne d’assistance téléphonique pour la COVID-19 de Nashville, sont demeurés hors service, car un bureau central de la société AT&T a été affecté par l’explosion. Cet immeuble contenait un central téléphonique, avec des équipements de réseau à l’intérieur.

L’entreprise a refusé d’indiquer le nombre de clients présentement touchés par ces pannes.

AT&T a déclaré que les équipes de réparation sont confrontées à plusieurs défis: un incendie s’est notamment «rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment». Elles ont dû travailler avec des ingénieurs en sécurité et en structure et percer des trous d’accès dans le bâtiment afin de reconnecter l’alimentation.

«Nos équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 pour rétablir les services après l’explosion d’hier matin (vendredi) à Nashville, a déclaré la société dans un communiqué, samedi. Nous avons pu établir deux centrales pour les cellulaires portables au centre-ville de Nashville. De nombreuses centrales portables supplémentaires sont déployées dans la région de Nashville.»

Le gouverneur du Tennessee Bill Lee a demandé samedi à la Maison-Blanche une assistance fédérale en raison de la «gravité et de l’ampleur» de l’explosion. Au moins 41 bâtiments ont été endommagés et les systèmes de communication — y compris les services de téléphonie résidentielle et cellulaire et les centres d’appels 911 — sont tombés en panne dans tout l’État, a-t-il déclaré.

Les pannes ont même brièvement interrompu les vols à l’aéroport international de Nashville, mais les activités ont repris normalement samedi.

Selon le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, les policiers ont répondu vendredi à un signalement de coups de feu avant de découvrir un véhicule récréatif qui diffusait un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes. La police a évacué les bâtiments voisins et a appelé l’escouade anti-bombe. Le véhicule a explosé peu de temps après.

Les autorités croient que cette explosion était intentionnelle, même si elles en ignorent les motifs et la cible.

«Ce matin, j’ai visité le lieu de l’attentat, a indiqué M. Lee. Les dégâts sont stupéfiants. C’est un miracle qu’aucun habitant n’ait été tué.»

Vendredi, le chef Drake avait indiqué aux journalistes que les enquêteurs avaient peut-être découvert des restes humains. Ces tissus font présentement l’objet d’un examen. Aucune nouvelle information n’a été donnée, samedi.

Trois personnes emmenées dans des hôpitaux de la région pour traitement étaient dans un état stable, vendredi soir.

Le FBI dirige l’enquête, a déclaré un porte-parole Joel Siskovic. Les enquêteurs fédéraux du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs y participent également.

Le maire John Cooper a imposé un couvre-feu dans le centre-ville de Nashville jusqu’à dimanche pour limiter l’accès du public à la zone afin d’aider les enquêteurs toujours sur place.