Les paquets de cigarettes seront tous bruns, selon les règles de Santé Canada

MONTRÉAL — Les paquets de cigarettes au pays seront bientôt tous bruns, histoire de les rendre les moins attrayants possible.

Cela fait partie des nombreuses mesures incluses dans la nouvelle réglementation de Santé Canada, annoncée mercredi.

Mais le ministère fédéral ne s’arrête pas là: à peu près tout sera prohibé à l’intérieur comme à l’extérieur des paquets.

Ceux-ci devront être d’un brun «terne et mat», la couleur la moins attrayante et qui incite le moins à l’achat selon les expériences menées dans d’autres pays, comme l’Australie. Les écritures ne pourront être que grises, et tout sera prescrit comme la taille du caractère et même la police. Les boîtes devront être rectangulaires, sans arêtes arrondies.

Les avertissements de santé vont toutefois y demeurer, incluant les images d’organes détériorés par la cigarette et la nicotine.

Les cigarettes elles-mêmes ne pourront être que blanches, avec un filtre blanc ou ressemblant au liège. Pas question d’y mettre de la couleur, ou même la marque du fabricant.

Bref, toute tentative de fabricants de tabac d’identifier leurs produits semble avoir été annihilée.

L’objectif est de rendre tous les paquets «neutres et normalisés», précise Santé Canada. Ultimement, en rendant les paquets moins attrayants, Santé Canada espère décourager les fumeurs, surtout les jeunes.

La réglementation prendra effet selon un échéancier déterminé. La plupart des mesures, comme celle imposant le paquet brun, seront en vigueur le 9 novembre 2019 pour les fabricants et le 7 février 2020 pour les détaillants.