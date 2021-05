Les parcs d’attractions floridiens assouplissent leurs consignes

ORLANDO, Fla. — Les principaux parcs d’attractions de la Floride emboîtent le pas aux autorités sanitaires américaines et assouplissent leurs consignes sanitaires face aux progrès des efforts de vaccination.

Les visiteurs de Walt Disney World et d’Universal Studios-Orlando ont été autorisés samedi à retirer leur masque lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur, sauf lorsqu’ils sont en file, à bord d’un manège, d’un monorail ou d’un autre moyen de transport.

Le port du masque demeure obligatoire à l’intérieur, à l’exception des places assises dans les restaurants.

SeaWorld Orlando et son parc jumeau, Tampa’s Busch Gardens, vont encore plus loin, permettant aux clients qui ont reçu deux doses de vaccin de retirer leur couvre-visage partout sur leur site. Ils n’exigeront pas de preuve de vaccination, mais demandent aux clients de «se conformer avec respect» à cette nouvelle consigne.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ont annoncé jeudi que le port du masque ne serait plus nécessaire dans les rassemblements extérieurs et dans la plupart des contextes à l’intérieur. Il demeure toutefois recommandé dans les milieux bondés tels que les autobus, les avions, les hôpitaux, les prisons et les refuges pour personnes en situation d’itinérance.