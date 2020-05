Canicule : le bonheur est-il vraiment dans les parcs ?

Des urbanistes de tout le pays n’ont pas été surpris par les images qu’ils ont vues samedi d’un parc public bondé dans un quartier du centre de Toronto.

Ces experts n’approuvent pas ce rassemblement de milliers de jeunes adultes qui semblaient défier les mesures de distanciation physique par un après-midi ensoleillé. Mais ils pouvaient comprendre leur comportement — dans une certaine mesure.

I understand that the photos of people in Trinity Bellwoods were disappointing today. It was a beautiful day & we all want to enjoy our city together, but this could be selfish & dangerous behaviour that could set us back. (1/3) pic.twitter.com/cKVj0DdBhh

— Dr. Eileen de Villa (@epdevilla) May 23, 2020