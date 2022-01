Les parents d’Ahmaud Arbery s’insurgent contre une négociation de plaidoyer

BRUNSWICK, Ga. — Les procureurs fédéraux ont proposé une négociation de plaidoyer qui éviterait un procès pour crimes haineux pour le fils et le père reconnus coupables du meurtre d’Ahmaud Arbery. Ses parents ont dénoncé l’accord lundi et la juge a décidé de convoquer des jurés potentiels la semaine prochaine.

La mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, demandera à la juge lorsque l’audience préliminaire reprendra lundi après-midi de rejeter l’accord, a déclaré son avocat, Lee Merritt, aux journalistes devant le palais de justice fédéral de Brunswick.

Le père de l’homme tué, Marcus Arbery, a déclaré aux journalistes qu’il était en colère à propos de l’accord, qui, selon Me Merritt, pourrait permettre à Travis et Greg McMichael de passer les 30 premières années de leur peine à perpétuité dans une prison fédérale, plutôt que dans une prison d’État où les conditions sont plus sévères.

«Ahmaud est un enfant que vous ne pouvez pas remplacer, a déclaré M. Arbery. Il a été tué racialement et nous voulons une justice à 100%, pas une demi-justice.»

Mme Cooper-Jones a décrit la décision du département américain de la Justice de proposer l’accord malgré ses objections comme «irrespectueuse».

La juge de district américaine Lisa Godbey Wood a poursuivi les préparatifs pour convoquer les 50 premiers jurés potentiels au palais de justice le lundi 7 février pour interrogatoire.

Les accords sur le plaidoyer proposés ont été déposés auprès du tribunal dimanche soir. Il n’y avait aucune mention d’un accord avec leur co-accusé, William «Roddie» Bryan. Aucun détail n’a été divulgué au tribunal lundi matin.

Les accords fédéraux n’affecteraient pas les condamnations pour meurtre par l’État relativement au meurtre d’Ahmaud Arbery. Les trois hommes ont été condamnés à la prison à vie le 7 janvier après un procès l’automne dernier.

Les chefs de crimes haineux accusent Greg et Travis McMichael et William Bryan d’avoir violé les droits civils de l’homme noir de 25 ans en le pourchassant dans leur quartier de la côte de la Géorgie le 23 février 2020. Les McMichael ont pris des armes et poursuivi Ahmaud Arbery dans une camionnette pendant que Bryan se joignait à la poursuite, selon une vidéo montrant Travis McMichael en train de tirer sur la victime avec un fusil de chasse.

Un tollé national a éclaté lorsque la vidéo graphique a été divulguée en ligne deux mois plus tard. La Géorgie était l’un des quatre États américains à ne pas avoir de loi sur les crimes de haine à l’époque. Les législateurs en ont rapidement approuvé une, mais elle est arrivée trop tard pour les accusations de crime de haine de l’État dans le meurtre d’Ahmaud Arbery.

Au cours du procès devant la Cour supérieure du comté de Glynn, la défense a fait valoir que les hommes blancs avaient le droit de poursuivre Ahmaud Arbery de la sorte parce qu’ils soupçonnaient raisonnablement qu’il avait commis des crimes dans leur quartier. Travis McMichael a témoigné qu’il n’avait ouvert le feu qu’après qu’Ahmaud Arbery l’eut attaqué à coups de poing et eut tenté de saisir son fusil de chasse.

Le juge fédéral a ordonné qu’un groupe de jurés soit choisi dans tout le district sud de la Géorgie, qui couvre 43 comtés, afin d’améliorer les chances de disposer d’un jury juste et impartial.