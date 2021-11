Les parents ontariens se ruent sur le vaccin pédiatrique

TORONTO — Les parents ontariens se sont précipités par dizaines de milliers, mardi, pour réserver une place en ligne afin de faire vacciner leurs jeunes enfants contre la COVID-19.

Le portail de réservation en ligne a officiellement ouvert ses portes à 8 h et deux heures plus tard, plus de 68 000 rendez-vous avaient déjà été pris, a indiqué une porte-parole du premier ministre Doug Ford. Ce chiffre n’inclut pas les réservations faites par le biais des bureaux régionaux de santé publique, des pharmacies et des sites de soins primaires qui offriront le vaccin pour les enfants de cinq à onze ans.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a indiqué que 400 000 doses du vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech étaient attendues lundi, et que plus de 600 000 autres devraient être livrées plus tard.

Des rendez-vous pouvaient être pris pour jeudi après-midi, au plus tôt. Les enfants qui auront cinq ans d’ici la fin de 2021 peuvent aussi prendre immédiatement rendez-vous.

L’opposition néo-démocrate a soulevé des préoccupations à l’Assemblée législative au sujet de parents qui n’ont pas pu prendre rendez-vous pour plus d’un enfant à la fois au même endroit. La députée Catherine Fife a également critiqué le gouvernement progressiste-conservateur pour ne pas avoir autorisé les parents à préinscrire leurs enfants, comme d’autres provinces l’avaient fait avant qu’Ottawa n’approuve cette vaccination pédiatrique vendredi dernier.

La ministre Elliott a soutenu que son gouvernement ne savait pas à quel moment les vaccins seraient approuvés. Elle a déclaré que les parents peuvent contourner les problèmes de réservation de rendez-vous pour plus d’un enfant en appelant la ligne téléphonique du système de réservation.

La police de Windsor a déclaré de son côté mardi que des policiers seraient présents sur les sites de vaccination où des manifestations étaient déjà prévues. Sur Twitter, le corps policier rappelle que les manifestants doivent rester sur la propriété publique et ne peuvent pas perturber les activités de l’établissement de santé. L’hôpital régional de Windsor a indiqué que les tentatives visant à empêcher les gens, en particulier les enfants et les parents, «d’accéder à des services de santé essentiels tels que le vaccin sont répréhensibles et répugnantes».

L’Ontario signalait mardi 613 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès dus au virus. Ce nombre quotidien de nouveaux cas est légèrement en hausse par rapport aux 728 signalés samedi et marque le quatrième jour consécutif où l’Ontario dépasse les 700 nouvelles infections.

Le ministère de la Santé précise que les deux tiers des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. On comptait mardi 134 malades de la COVID-19 aux soins intensifs, dont 68 sous respirateurs.

Les données provinciales montrent que près de 89 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin et près de 86 % sont pleinement vaccinés.