Les partis de l’opposition demandent une enquête autour d’une erreur judiciaire

HALIFAX — Des leaders de partis de l’opposition à Ottawa et en Nouvelle-Écosse réclament une enquête approfondie sur les raisons pour lesquelles la Gendarmerie royale du Canada a détruit de possibles éléments de preuve dans les procédures criminelles contre Glen Assoun, un homme de Halifax qui a été victime d’une grave erreur judiciaire.

Glen Assoun avait été reconnu coupable en 1999 du meurtre à l’arme blanche de Brenda Way, commis en 1995. M. Assoun a passé 17 ans en prison et quatre ans en libération sous caution avant d’être innocenté, plus tôt cette année, après que le ministère fédéral de la Justice a réexaminé son cas.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral, Jagmeet Singh, estime qu’une enquête externe doit être menée afin de savoir pourquoi la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a détruit le dossier préparé par un enquêteur sur d’autres suspects du meurtre, en vue de l’appel — infructueux — que M. Assoun avait interjeté en 2006. M. Singh qualifie de «très préoccupantes» les techniques utilisées par la police dans cette affaire et affirme qu’elles soulèvent des questions sur le traitement équitable des accusés dans le système judiciaire.

La chef du Parti vert fédéral, Elizabeth May, estime elle aussi qu’une enquête devrait être menée sur la destruction «troublante» d’éléments de preuve préparés par un analyste de la GRC qui oeuvrait justement au sein d’un service voué à l’identification de nouveaux suspects dans des dossiers criminels.

Le chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, demande «une enquête sous une forme ou une autre», tandis que Gary Burrill, chef du NPD provincial, réclame une enquête indépendante.

Le cabinet d’Andrew Scheer a indiqué que le chef conservateur fédéral ne commenterait pas une affaire qui pourrait se retrouver devant les tribunaux. Le ministre fédéral de la Justice a relayé les questions au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui a refusé d’accorder une entrevue.

Le cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a indiqué qu’il n’était pas disponible pour commenter en raison d’un emploi du temps très chargé.