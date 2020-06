Les partis fédéraux misent de plus en plus sur la publicité électorale en ligne

OTTAWA — Les principaux partis politiques nationaux misent de plus en plus sur la publicité électorale en ligne, autrefois le fief de la télévision et de la radio.

Les premiers rapports de dépenses de la campagne fédérale de 2019, qui viennent d’être publiés, montrent que les conservateurs ont dépassé les libéraux dans leurs dépenses de campagne, alors que les néo-démocrates, en difficulté financière, tirent de l’arrière.

Pour la première fois, ces rapports contiennent une ligne spécifique sur la publicité en ligne, plutôt que d’inclure ce médium dans la catégorie «autres» que la télévision ou la radio. En 2019, les conservateurs ont dépensé 4,6 millions $ en publicités en ligne, les libéraux 3,8 millions $ et le NPD 1,3 million $.

La télévision était encore la locomotive des campagnes publicitaires: les conservateurs y ont consacré 9,3 millions $, les libéraux 5,2 millions $ et le NPD 1,9 million $.

Dans l’ensemble, les conservateurs ont dépensé le plus pour leur campagne, avec près de 29 millions $; les libéraux suivent avec 26 millions $ et le NPD, qui a eu du mal à amasser des fonds ces dernières années, a dépensé 10,3 millions $.