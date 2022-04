Les partisans d’un militant mexicain tué font appel à la Cour suprême du Canada

OTTAWA — La famille et les partisans d’un militant mexicain qui a été tué après s’être opposé au projet minier d’une entreprise canadienne demandent à la Cour suprême du Canada de revoir la décision d’un ombudsman fédéral de ne pas enquêter sur l’affaire.

L’affaire remonte à 2007, lorsque l’entreprise Blackfire Exploration, basée à Calgary, a ouvert une mine de barytine au Chiapas, au Mexique, provoquant une opposition locale, des manifestations et le blocage d’une route menant au projet.

Après avoir été battu et menacé de mort pour avoir mené des manifestations contre les effets environnementaux et sociaux de la mine, le militant Mariano Abarca a été tué par balle devant son domicile en novembre 2009.

Des membres de la famille de M. Abarca et des organisations concernées par les abus miniers ont présenté des informations au commissariat à l’intégrité du secteur public en 2018, lui demandant de vérifier si des membres de l’ambassade du Canada au Mexique avaient commis des actes répréhensibles.

Le juge de la Cour fédérale, Keith Boswell, a statué il y a trois ans qu’il était raisonnable que le commissaire décide de ne pas enquêter, basé sur le motif que l’ambassade n’avait enfreint aucun code de conduite.

Plus tôt cette année, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du commissaire à l’intégrité de ne pas ouvrir d’enquête.

La Cour suprême décidera dans les prochaines semaines d’entendre ou non l’affaire.

«Le processus de signalement d’actes répréhensibles par des fonctionnaires est censé être informel et accessible, a déclaré Nicholas Pope, un avocat des requérants. Mais maintenant, il est rigide et formalisé et ne fera que décourager davantage les gens de se manifester.»

L’un des quatre enfants de M. Abarca, Jose Luis Abarca, a déclaré que les membres de la famille se voyaient refuser leur droit de connaître la vérité.

«Nous savons que rien ne ramènera mon père, mais nous voulons voir le Canada prendre des mesures significatives pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.»