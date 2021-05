Les partisans seront de retour au Centre Bell 445 jours plus tard

MONTRÉAL — Pour la première fois depuis le 10 mars 2020, des partisans pourront pénétrer dans le Centre Bell pour assister à une partie du Canadien de Montréal. Une autre étape importante du plan de déconfinement du Québec alors que la troisième vague de la pandémie de COVID-19 continue de faiblir.

En raison de la capacité d’accueil de l’amphithéâtre et de l’aménagement des lieux, ce sont 2500 personnes qui pourront encourager leur équipe favorite pour le sixième match de la série opposant le Canadien aux Maple Leafs de Toronto.

Selon les règles sanitaires toujours en vigueur, les grands amphithéâtres avec des places assignées peuvent recevoir jusqu’à 250 personnes par section indépendante pour un maximum de 2500 spectateurs. Chaque section doit pouvoir compter sur des entrées, des sorties et des installations sanitaires indépendantes.

«La pandémie a affecté les gens autant ici qu’ailleurs, et ils méritent ceci, a confié l’ailier du Canadien Brendan Gallagher. Ils ont été disciplinés, et ils ont respecté les directives qu’ils ont reçues.

«Et ça, c’est la récompense qu’ils méritent», a-t-il répété.

«Le masque est obligatoire, mais il peut être retiré lorsque la personne est assise. Les salles de spectacle doivent assurer le respect d’une distanciation de 2 mètres entre les sièges des personnes qui ne résident pas à une même adresse», peut-on lire sur le portail web du gouvernement du Québec. La vente de nourriture et de breuvages est interdite.

Parmi les 2500 spectateurs, quelques places ont été réservées pour remercier des travailleurs de première ligne ayant contribué à combattre la pandémie au cours de la dernière année. D’ailleurs, les partisans sur place pour le match de samedi ne seront pas exactement les premiers à retourner au Centre Bell puisque, depuis le 3 avril, le Canadien accueille, pour chaque partie locale, une personne oeuvrant dans les services essentiels ainsi que sa famille immédiate. L’assouplissement des règles va ainsi permettre d’agrandir le nombre d’invités.

En ce qui concerne les billets mis en vente, l’organisation du Canadien dit avoir offert les places, en groupes de deux ou de quatre, à ses détenteurs de billets de saison et de loges ainsi qu’à ses principaux partenaires corporatifs. Des billets se sont ensuite retrouvés sur des plateformes de revente à des prix atteignant quelques milliers de dollars.

10 mars 2020

On croyait alors avoir affaire à un mardi soir banal, un début de semaine comme les autres, mais l’avenir nous réservait d’autres plans. Le 10 mars 2020, les Predators de Nashville étaient à Montréal et ils ont vaincu le Canadien par la marque de 4 à 2.

Il y avait tout de même une touche spéciale à cette soirée, quatre jours après le décès du célèbre Henri Richard, un hommage lui était rendu. Un au revoir qui en cachait un autre.

Deux jours plus tard, la visite des Sabres de Buffalo au Centre Bell était annulée alors que la LNH suspendait ses activités en raison de la pandémie de COVID-19.

Au même moment, le 12 mars, le premier ministre du Québec François Legault annonçait que le Canadien devrait jouer ses matchs à huis clos s’il poursuivait éventuellement sa saison.

Selon la feuille de pointage officielle de la Ligue nationale de hockey, la partie du 10 mars 2020 entre les Predators et le Canadien a pris fin à 21 h 38 et ce sont 21 021 spectateurs qui ont quitté l’amphithéâtre pour la dernière fois, jusqu’à ce samedi, 445 jours plus tard.

Depuis le début de la pandémie, les amateurs de sport ont pu assister en petit nombre, l’été dernier, en bénéficiant d’assouplissements des règles sanitaires. Des partisans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pourront aussi assister, cette semaine, à la finale des séries éliminatoires au Centre Vidéotron de Québec.