Les passagers de Via Rail devront porter un masque à partir de mardi

MONTRÉAL — Via Rail indique que les passagers devront porter des masques à partir de mardi pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 lorsque la distance physique ne peut être maintenue.

Le service ferroviaire établi à Montréal affirme qu’il procède à ce changement au moment où l’achalandage augmente avec la réouverture progressive de l’économie.

La politique est conforme aux lignes directrices de Transports Canada concernant le port d’un couvre-visage pour les avions, les trains, les navires et les transports en commun.

Les masques seront obligatoires pour les employés qui interagissent avec les clients.

L’usager devra porter un masque tout au long des voyages, sauf lorsque celui-ci prend un repas ou un breuvage, et lorsque la distance physique n’est pas possible dans les gares et à l’embarquement.

Via Rail indique qu’il disposera d’un nombre limité de masques jetables pour les passagers qui n’en ont pas à l’embarquement.

Les passagers ayant des problèmes de santé qui entraînent des difficultés respiratoires sans rapport avec la COVID-19, les nourrissons de moins de deux ans et les petits enfants, ou toute personne incapable d’enlever un masque sans assistance ne seront pas tenus d’en porter un.