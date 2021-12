Les Pays-Bas décrètent un confinement complet jusqu’au 14 janvier.

LONDRES — Les Pays-Bas s’ajoutent à la liste des pays européens qui adoptent des restrictions plus strictes afin de lutter contre le nouveau variant très contagieux de la COVID-19.

Le gouvernement néerlandais a décrété samedi la fermeture des commerces non essentiels, des bars et des restaurants jusqu’au 14 janvier, a annoncé le premier ministre Mark Rutte. Les résidants ne pourront que recevoir que deux visiteurs, sauf à Noël et au Jour de l’an. En ces occasions, ils pourront en accueillir quatre.

«Les Pays-Bas retournent en confinement dès demain», a lancé M. Russe. Il dit que cette mesure était «inévitable à cause de la cinquième vague provoquée par le variant Omicron qui frappe le pays.»

La France, Chypre et l’Autriche ont annoncé des restrictions concernant les voyages. Paris a annulé le feu d’artifice du 31 décembre. Le Danemark ferme ses théâtres, ses salles de concert, ses parcs d’attractions et ses musées. L’Irlande impose un couvre-feu à 20h aux pubs et aux bars et limite les rassemblements extérieurs et intérieurs.

Le maire de Londres Sadiq Khan a déclenché une procédure d’alerte permettant aux divers conseils municipaux de la capitale de se coordonner plus étroitement avec les services publics.

En s’adressant à ses concitoyens, le premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré que les nouvelles restrictions visaient à protéger leur vie et le bien-être contre le coronavirus.

«Aucune de ces mesures n’est facile à accepter, a-t-il souligné. Nous sommes tous las de la COVID et des restrictions qu’elle nécessite. Les rebondissements, les déceptions et les frustrations nous font payer un lourd tribut, mais c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés.»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé samedi que le variant Omicron était désormais présent dans 89 pays. Le nombre de cas double de tous les 1,5 aux trois jours et la contagion se propage par transmission communautaire.

De nombreuses questions demeurent sans réponse, reconnaît l’OMS, notamment sur l’efficacité des vaccins existants et sur la sévérité du variant.

L’OMS prévient que le variant Omicron devrait bientôt détrôner le Delta comme la forme dominante du coronavirus là où on constate une propagation locale.