Les Pays-Bas et l’Australie ont des cas du variant Omicron de la COVID-19

LA HAYE, Pays-Bas — Les Pays-Bas et l’Australie disent avoir détecté la présence du variant Omicron de la COVID-19 sur leur territoire.

Les autorités néerlandaises ont confirmé dimanche avoir identifié 13 cas du nouveau variant tandis que les Australiens en ont dépisté deux. Chaque cas était lié à un voyage en Afrique australe.

Le nombre de pays tentant de se protéger contre la propagation de l’Omicron a augmenté. Israël a interdit l’entrée au pays de tous voyageurs étrangers, la mesure la plus sévère mise en place jusqu’à présent. L’État hébreu impose aussi une quarantaine à tous ses citoyens arrivant de l’extérieur.

«Imposer des restrictions à nos frontières n’est pas une décision facile. Ce sont des mesures temporaires et nécessaires», a déclaré le premier ministre Naftali Bennett avant la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, a indiqué avoir demandé à l’institut de santé publique de son pays si des restrictions supplémentaires étaient nécessaires, mais il souhaite une réponse coordonnée de l’Union européenne. «Ce sont des mesures que nous devons prendre ensemble», a-t-il lancé.

Des cas confirmés ou soupçonnés du nouveau variant ont été dépistés dans plusieurs pays européens, en Israël et à Hong Kong, quelques jours seulement après avoir été identifiés par des chercheurs en Afrique du Sud. «Agir maintenant, s’interroger plus tard» semble être la stratégie adoptée par les pays qui craignent l’émergence d’un variant potentiellement encore plus contagieux que les précédents.

D’autres pays se sont ajoutés à la liste de ceux qui ont des restrictions concernant les vols en provenance de l’Afrique australe malgré les recommandations contraires de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Parmi eux figurent la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, le Sri Lanka, les Maldives et l’Arabie saoudite.

L’OMS craint des réactions excessives alors que le nouveau variant n’a pas encore été amplement étudié.

Le gouvernement sud-africain s’est insurgé des mesures prises par les autres pays. «[Ces interdictions] reviennent à punir l’Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter plus rapidement de nouveaux variants», a-t-il déclaré.

Le gouvernement compte demander à ces pays de réviser leur position au sujet des interdictions de voyage. «Même si nous respectons le droit des autres pays à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs citoyens, nous devons nous rappeler que la lutte contre la pandémie requiert la collaboration et le partage de l’expertise», a dit la ministre des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor.

Le conseiller au président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’il ne serait pas surpris si le variant Omicron était déjà présent aux États-Unis, même s’il n’a pas encore été détecté.