Les personnes atteintes de fibromyalgie auraient un microbiome différent

MONTRÉAL — Une équipe de chercheurs montréalais vient de mettre en lumière, pour la toute première fois, des changements dans les bactéries peuplant les voies digestives des personnes atteintes de fibromyalgie.

En effet, une vingtaine d’espèces bactériennes étaient présentes dans le microbiome des sujets atteints soit en plus grande quantité, soit en quantité moindre, que dans celui des témoins sains.

L’étude réalisée par des chercheurs de l’Université McGill, de l’Université de Montréal et de l’Institut de recherche du CUSM est publiée mercredi par la revue médicale Pain.

La fibromyalgie est une maladie incurable touchant de 2 à 4 pour cent de la population. Elle entraîne fatigue, troubles du sommeil et difficultés cognitives, mais les douleurs chroniques diffuses constituent son principal symptôme.

L’auteur principal de l’article, le docteur Amir Minerbi de l’Unité de gestion de la douleur Alan Edwards du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a expliqué dans un communiqué que les chercheurs ont «eu recours à diverses techniques, dont l’intelligence artificielle, pour confirmer que les changements observés dans le microbiome des sujets atteints de fibromyalgie n’étaient pas causés par des facteurs qui modifient le microbiome, par exemple l’alimentation, les médicaments, l’activité physique et l’âge».

Le docteur Minerbi et ses collègues ont constaté que la fibromyalgie et ses symptômes — douleur, fatigue et troubles cognitifs — étaient, de tous les facteurs qui agissaient sur le microbiome des personnes atteintes, ceux dont l’effet était le plus marqué. Ils ont également fait une «observation inédite, à savoir une corrélation directe entre la gravité des symptômes et la présence ou l’absence plus marquée de certaines bactéries».

Pour l’instant, on ne saurait dire avec certitude si les variations du microbiome observées chez les patients fibromyalgiques ne sont que des marqueurs de la maladie ou jouent un rôle dans son apparition. Les chercheurs devront maintenant vérifier si le microbiome intestinal subit le même type de changements en présence d’autres douleurs chroniques, par exemple des lombalgies, des céphalées et des douleurs neuropathiques.

Par ailleurs, les chercheurs veulent savoir si les bactéries peuvent provoquer la douleur et la fibromyalgie, et si leur présence peut les orienter vers un éventuel traitement curatif et accélérer la démarche diagnostique.

La fibromyalgie est difficile à diagnostiquer. Parfois, les patients attendent leur diagnostic pendant quatre ou cinq ans. Mais cette époque pourrait bientôt être révolue: grâce à l’apprentissage machine, l’ordinateur des chercheurs a pu diagnostiquer la fibromyalgie à partir de la seule composition du microbiome avec un taux d’exactitude de 87 pour cent.

Ils croient que cela pourrait éventuellement «changer la donne en matière de diagnostic».