Les personnes atteintes d’un cancer veulent être accompagnées durant les traitements

QUÉBEC — Isabelle Pomerleau, une infirmière de 51 ans, mène actuellement deux combats: celui contre le cancer colorectal et l’autre, pour le droit d’être accompagnée à l’hôpital durant ses traitements.

Elle s’est présentée à l’Assemblée nationale mardi, en compagnie de son mari, dans l’espoir de faire renverser une directive interdisant aux gens atteints d’un cancer d’amener un proche avec eux à l’hôpital.

Cette directive fait partie des mesures sanitaires imposées en temps de pandémie. Une personne qui a reçu un diagnostic de cancer peut seulement être accompagnée lors de son premier rendez-vous.

Dans un témoignage crève-coeur, Mme Pomerleau a raconté avoir vécu des moments très difficiles toute seule à l’hôpital depuis qu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer incurable.

Elle a dit par exemple avoir vécu des complications le 30 août dernier; son examen de routine s’est transformé en rendez-vous de six heures. Elle a raconté s’être sentie très faible, car elle n’avait pas mangé.

Mme Pomerleau s’est rendu compte, après avoir lancé un message sur Facebook, que plusieurs autres personnes vivaient la même situation qu’elle.

Elle a décidé d’accorder des entrevues, puis de venir porter son message jusqu’à l’Assemblée nationale, où elle a tenu un point de presse mardi avec des représentants des trois partis d’opposition.

«Au départ, je le faisais pour moi et je le faisais pour elle (mon amie), a-t-elle affirmé. Puis là, c’est devenu pour tout le monde qui m’écrivait des histoires d’horreur.»

Les députés Marie Montpetit (PLQ), Andrés Fontecilla (QS) et Harold LeBel (PQ) ont quant à eux interpellé le ministre de la Santé, Christian Dubé, afin qu’il fasse preuve de plus de compassion et retire la directive.