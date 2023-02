Les personnes transgenres rencontrent des défis majeurs dans le système juridique

OTTAWA — Une nouvelle étude conclut que les personnes transgenres qui demandent de l’aide pour régler des problèmes juridiques sont confrontées à des «obstacles et des fardeaux importants et omniprésents» au Canada.

L’Association du Barreau canadien et la «HIV & AIDS Legal Clinic Ontario» ont constaté que les personnes transgenres sont confrontées à davantage de «problèmes juridiques concomitants» que les personnes cisgenres au Canada, souvent en raison du système juridique lui-même.

Les personnes transgenres seraient aussi moins susceptibles que les personnes cisgenres de donner suite officiellement à leurs problèmes juridiques, indique l’étude.

La plupart des personnes transgenres qui ont participé à cette étude ont déclaré être réticentes à demander de l’aide juridique ou à accéder au système judiciaire, par crainte de discrimination, de services inadéquats ou d’un manque de renseignements juridiques accessibles et spécifiques aux personnes trans.

Les auteurs de l’étude estiment qu’il ne suffira pas de remanier les règles, les politiques, les lois ou les règlements: il faudra réformer des lois et apporter un changement systémique, «car bon nombre des causes profondes des problèmes juridiques des gens découlent des règles, politiques, lois, règlements et systèmes passés et actuels», estiment les auteurs.

Le rapport recommande également davantage d’éducation et de formation sur les identités transgenres, et davantage de soutien pour les professionnels du droit transgenres. On recommande ainsi que les barreaux au Canada exigent au moins trois heures de formation obligatoire sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

«Dans le cadre de cette réforme, il faut mettre en œuvre des processus d’intervention préventive et de règlement précoces, par opposition aux seuls processus dans les tribunaux, pour répondre efficacement aux besoins juridiques des personnes trans», indiquent les auteurs de l’étude.