SAINT-JÉROME, Qc — Les plaidoiries s’amorcent jeudi dans le procès d’Ugo Fredette, accusé de deux meurtres prémédités, dont celui de son ex-conjointe Véronique Barbe.

C’est son avocat, Louis-Alexandre Martin, qui sera le premier à s’adresser aux membres du jury, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Il leur exposera les raisons pour lesquelles son client devrait être trouvé coupable d’homicide involontaire, et non pas de meurtre.

Puis, le procureur de la Couronne, Steve Baribeau, exposera sa théorie de la cause. Selon lui, Ugo Fredette n’acceptait pas la séparation avec Véronique Barbe et l’a tuée de 17 coups de couteau, le 14 septembre 2017. Il a ensuite pris la fuite, entraînant avec lui un enfant de six ans.

Quant à Yvon Lacasse, un septuagénaire qu’il a croisé dans une halte routière de Lachute, la Couronne fera valoir que l’accusé l’a tué pour lui voler son véhicule et poursuivre sa fuite plus discrètement que dans sa propre voiture.

Le procès avait débuté fin septembre.