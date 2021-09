Les pluies d’Ida font huit morts dans le nord-est dans États-Unis

NEW YORK — Au moins huit décès ont été signalés à New York et dans le New Jersey alors que les pluies continues des restes de l’ouragan Ida ont envoyé la région en état d’urgence, tôt jeudi.

La tempête s’est aussi déplacée en Nouvelle-Angleterre, avec des menaces de tornades.

La police de New York a signalé sept décès, dont ceux d’un homme de 50 ans, d’une femme de 48 ans et d’un garçon de 2 ans qui ont été retrouvés inconscients mercredi soir dans une résidence. Ils ont été déclarés morts sur les lieux, a indiqué la police. Un décès a aussi été confirmé dans le New Jersey.

Le FDR Drive de New York, une artère majeure du côté est de Manhattan, et le Bronx River Parkway étaient sous l’eau mercredi soir. Les stations de métro et les voies sont devenues tellement inondées que la Metropolitan Transportation Authority a suspendu tout service. Des vidéos publiées en ligne montrent des passagers du métro debout sur des sièges dans des wagons remplis d’eau.

D’autres vidéos montrent des véhicules immergés jusqu’à leurs fenêtres sur les principales routes de la ville et des alentours et des ordures éparpillées dans les rues.

«Nous subissons un événement météorologique historique ce soir avec des pluies record à travers la ville, des inondations brutales et des conditions dangereuses sur nos routes», a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, tout en déclarant l’état d’urgence à New York mercredi soir.

La gouverneure Kathy Hochul a également déclaré l’état d’urgence pour l’État de New York.

Les pompiers ont sauvé un homme d’une voiture coincée dans les eaux de crue profondes à New York. Une vidéo tournée par la chaîne de télévision new-yorkaise WABC-TV montre des pompiers transportant un homme de son véhicule vers un sol sec. Le VUS de l’homme était l’un des nombreux véhicules coincés dans l’eau sur la Bronx River Parkway.

Le bureau du National Weather Service à New York a déclaré mercredi soir sa toute première urgence de crues éclair dans la région, un niveau d’alerte réservé aux «situations extrêmement rares, lorsqu’une menace grave pour la vie humaine et des dommages catastrophiques dus à une crue éclair a lieu ou se produira bientôt».

La ville de New York a mis en place une interdiction de déplacements jusqu’à 5 h, jeudi, pour tous les véhicules non urgents, et un avis aux voyageurs était en vigueur après son expiration. Il a été conseillé à tous les véhicules non urgents de rester à l’écart des rues et des autoroutes.

Le National Weather Service a enregistré 89,1 mm de pluie dans Central Park, à New York, en une heure mercredi soir, dépassant de loin les 49,2 mm qui étaient tombés en une heure lors de la tempête tropicale Henri dans la nuit du 21 août, ce qui était considéré à ce moment comme un record pour le parc.