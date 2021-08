Les plus petits partis manquent de candidats, attendent encore des confirmations

MONTRÉAL — Au lendemain de la date limite pour déposer sa candidature, les plus petits partis ne pourront pas présenter des candidats partout au Québec et ignorent encore si tous ceux qu’ils ont seront validés par Élections Canada.

Alors que libéraux, conservateurs, bloquistes et néo-démocrates présentent des candidats dans les 78 circonscriptions québécoises, le Parti vert du Canada (PVC) en a seulement 54 de confirmés, selon le site d’Élections Canada. Contacté par courriel, le PVC a indiqué attendre «encore des réponses de certains directeurs de scrutins», sans préciser combien au total avaient déposé leur candidature.

Le Parti populaire du Canada (PPC), de son côté, a déjà la confirmation pour 63 candidats, avec 11 autres en attente. Les quatre circonscriptions restantes sont Beauport-Limoilou, Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Jonquière et Saint-Maurice-Champlain.

Pour devenir candidat aux élections fédérales, il faut être un citoyen canadien adulte, nommer un agent officiel et récolter 100 signatures d’électeurs de sa circonscription devant témoin. Élections Canada a alors 48 heures pour vérifier que tous les renseignements présentés sont véridiques. L’organisme prévient sur son site internet qu’il faut s’«attendre à des difficultés lors de la vérification des noms et des adresses» des électeurs signataires et que, comme plusieurs seront rejetés, il est plus prudent d’en avoir «au moins 150».

La liste finale de tous les candidats sera connue au plus tard mercredi à 14h.

