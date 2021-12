Les PME des provinces de l’Atlantique réclament le retour du soutien provincial

HALIFAX — Les regroupements d’entrepreneurs au Canada atlantique demandent le retour des programmes provinciaux de soutien en temps de pandémie, car les restaurants et les commerces perdent de précieuses ventes de Noël en raison des plus récentes restrictions sanitaires.

Sue Uteck, directrice d’une association de PME de Halifax, soutient que les nouvelles restrictions qui exigent deux mètres de distance entre les tables des restaurants ont immédiatement entraîné l’annulation de réservations.

Mme Uteck, dont l’association représente environ 230 petites entreprises du quartier commercial et culturel de Halifax, affirme que l’anxiété générée dans la population par le variant Omicron pousse les consommateurs à rester chez eux.

Louis-Philippe Gauthier, porte-parole dans l’Atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, affirme que les subventions d’environ 5000 $ offertes par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aux petites entreprises de la région plus tôt dans la pandémie ne seront pas suffisantes cette fois-ci pour éponger les pertes subies pendant la période des Fêtes.

Il soutient que plusieurs petites et moyennes entreprises ont accumulé des dettes pendant la pandémie et qu’elles comptaient sur une reprise des ventes pour inverser cette tendance.

Mme Uteck et M. Gauthier affirment que les nouvelles restrictions sanitaires pour les restaurants en Nouvelle-Écosse, annoncées plus tôt cette semaine, ont eu un impact «instantané» sur les ventes et les réservations.