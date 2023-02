Les policiers de Memphis accusés du meurtre de Tyre Nichols plaident non coupables

MEMPHIS, Tenn. — Cinq anciens policiers de Memphis, au Tennessee, ont plaidé non coupables, vendredi, à l’accusation de meurtre au deuxième degré de Tyre Nichols.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills fils, Emmitt Martin III et Justin Smith ont comparu pour la première fois, avec leurs avocats, au tribunal du comté de Shelby, à Memphis. Les policiers avaient été congédiés après une enquête policière interne sur l’arrestation, le 7 janvier, de Tyre Nichols, décédé dans un hôpital trois jours plus tard. Son passage à tabac avait été filmé.

Lors d’une conférence de presse après la comparution de vendredi, la mère de M. Nichols, RowVaughn Wells, a déclaré que les policiers accusés n’avaient pas eu le courage de la regarder dans les yeux dans la salle d’audience. Mais elle a promis qu’elle serait là à chaque audience, jusqu’à ce que son fils obtienne justice.

Les policiers ont plaidé non coupables vendredi aux accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé et d’inconduite. Leur prochaine audience a été fixée au 1er mai. Les accusés sont tous en liberté sous caution.

L’affaire Nichols est la plus récente aux États-Unis à déclencher des manifestations à l’échelle nationale et à relancer un débat public intense sur la brutalité policière. Tyre Nichols, âgé de 29 ans, était noir; les cinq policiers accusés sont également noirs.

Le juge James Jones fils a demandé vendredi «patience et civilité», soulignant que «cette affaire pouvait prendre un certain temps».

«Toutes les personnes impliquées souhaitent que cette affaire soit conclue le plus rapidement possible, a-t-il dit. Mais il est important que vous compreniez tous que l’État du Tennessee et chacun de ces accusés ont le droit absolu à un procès équitable.»

Infraction routière nébuleuse

M. Nichols avait été interpellé par la police pour une infraction présumée au Code de la route. Il a été extirpé de sa voiture par des policiers, injurieux, et au moins un agent a brandi son arme à feu. Un policier a tiré sur M. Nichols avec un pistolet paralysant, mais l’homme s’est enfui vers sa maison, tout près, selon des séquences vidéo diffusées par la Ville de Memphis.

Des policiers membres d’une équipe de répression du crime connue sous le nom de «Scorpion» ont ensuite rattrapé M. Nichols et l’ont battu, lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé avec une matraque.

Les policiers se sont ensuite tenus à l’écart et ont discuté pendant que M. Nichols gisait au sol, blessé, a montré une vidéo. Il a finalement été transporté par ambulance à l’hôpital 27 minutes après l’arrivée des techniciens médicaux d’urgence, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré que M. Nichols était soupçonné par les agents de conduite imprudente, mais aucune preuve vérifiée d’une infraction au code de la route n’a émergé dans des documents publics ou dans des séquences vidéo.

Un autre policier, blanc, impliqué dans le contrôle routier initial a été congédié; un autre policier, qui n’a pas été identifié, a été suspendu. Trois employés du service de prévention des incendies de Memphis qui étaient présents sur les lieux de l’arrestation ont aussi été congédiés. Deux adjoints du shérif du comté de Shelby qui s’y trouvaient également ont été suspendus sans solde.