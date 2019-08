Les policiers ont repêché un corps dans le fleuve à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, Qc — Les policiers ont repêché un corps dans le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières, vendredi après-midi.

Le cadavre a été récupéré à la hauteur du district de Sainte-Marthe-du-Cap.

Le quotidien Le Nouvelliste rapporte que le corps a d’abord été localisé plus en amont, près du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, et a été récupéré un peu plus loin en aval.

Les policiers n’ont donné aucune indication sur l’identité de la personne.

Cependant, un adolescent de 15 ans était porté disparu depuis 18h, lundi soir, après avoir été emporté par la rivière Saint-Maurice alors qu’il se baignait, à l’île Saint-Quentin, où la rivière se jette dans le fleuve.

L’adolescent avait fait des signes de détresse et des baigneurs avaient vainement tenté de lui porter secours avant qu’il ne disparaisse sous les flots alors que sa mère, ses frères et soeurs assistaient, impuissants, à la scène.

Un imposant dispositif de recherche incluant un hélicoptère avait été déployé en vue de le retrouver, mais on avait mis un terme à l’effort jeudi.