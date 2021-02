Les policiers tuent deux autres personnes lors de manifestations au Myanmar

MANDALAY, Myanmar — La police antiémeute du Myanmar a abattu deux personnes qui manifestaient contre le coup d’État et elle en a blessé plusieurs autres samedi, alors que les forces de sécurité augmentent la pression contre la révolte populaire.

L’une des victimes a reçu une balle dans la tête lors du dernier rassemblement dans la deuxième plus grande ville de Mandalay, selon Frontier Myanmar, un média d’information. L’autre victime a reçu une balle dans la poitrine et elle est morte en route vers un hôpital.

Plusieurs autres blessures graves ont également été signalées. Les policiers ont tiré sur les manifestants près du quai de Yadanabon à Mandalay, où des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des canons à eau et des lance-pierres ont également été utilisés contre les manifestants plus tôt samedi.

Le site d’information Irrawaddy a également confirmé les décès sur les réseaux sociaux.

Au moins cinq personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc et transportées par des ambulances, selon un journaliste de l’Associated Press qui a été témoin des violences.

Quelque 500 policiers et soldats sont descendus dans la zone après que des débardeurs aient rejoint le mouvement national de désobéissance civile, refusant de travailler jusqu’à ce que la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le 1er février rétablisse le gouvernement démocratiquement élu dirigé par Aung San Suu Kyi.

Les manifestants et les habitants ont fui le quartier au milieu de la violence et les forces de sécurité les ont poursuivis.

Des bruits ressemblant à des coups de feu ont été signalés. Un groupe de journalistes a également été contraint de fuir après avoir été touché par des gaz lacrymogènes et des projectiles.

Plus tôt dans la semaine à Mandalay, les forces de sécurité avaient sévi de la même manière contre des cheminots de l’État.

Dans tout le Myanmar, les manifestations n’ont montré aucun signe de ralentissement malgré la répression – y compris une sixième nuit consécutive au cours de laquelle Internet a été coupé pendant de nombreuses heures.

Les manifestants se sont également rassemblés ailleurs à Yangon, la plus grande ville, scandant et tenant des pancartes et des images d’Aung San Suu Kyi, qui est toujours assignée à résidence.

Dimanche, Facebook a annoncé qu’elle avait supprimé la page gérée par l’unité d’information militaire du Myanmar «pour violations répétées des normes de notre communauté interdisant l’incitation à la violence et la coordination des préjudices».

Plus tôt samedi, des manifestants ont rendu hommage à une jeune femme décédée un jour plus tôt après avoir été abattue par la police lors d’un rassemblement dans la capitale, Naypyitaw.

Un mémorial impromptu créé sous une chaussée surélevée à Yangon a attiré environ 1 000 manifestants. Une couronne de fleurs jaune vif a été accrochée sous une photographie de Mya Thwet Thwet Khine, qui a été abattue le 9 février, deux jours avant son 20e anniversaire.

Sa mort vendredi a été la première mort confirmée parmi des milliers de manifestants qui ont affronté les forces de sécurité depuis que le haut commandant militaire, le général Min Aung Hlaing, a pris le pouvoir.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a présenté les condoléances de son gouvernement et a réitéré les appels à l’armée à s’abstenir de toute violence contre des manifestants pacifiques.

Jusqu’à présent, les forces de sécurité se sont relativement abstenues face aux manifestants à Yangon, mais semblent durcir leur position dans les zones où la présence médiatique est moins importante.

– Par The Associated Press